Les Rendez-vous de l'aventure, tout un programme

À la suite du succès des premiers Rendez-vous de l’aventure qui se sont déroulés l’an dernier à Lons-le-Saunier, ses organisateurs, Marion et Virgile Charlot, invitent de nouveau les amateurs de voyages à découvrir le monde sur les grands écrans de la ville préfecture. « Venez explorer une forêt luxuriante de Papouasie-Nouvelle-Guinée aux côtés de scientifiques, faire le tour du monde aux commandes d’un avion solaire, traverser les montagnes du Pamir à VTT, vivre un hivernage sur une banquise, vous mettre dans la peau d’un astronaute ou encore embarquer à bord d’un kayak sur les rivières furieuses de l’Islande », suggère Marion Charlot, présidente de l’association La Fabrique de l’Aventure. Le parrain de cette deuxième édition sera François Bernard, aventurier d’origine lédonienne, tout juste de retour de la mer de Ross (Antarctique). Après avoir gravi les plus hauts sommets et les plus hauts volcans de chaque continent, il a rallié le Pôle Nord et le Pôle Sud en autonomie totale. Depuis, il se consacre davantage à la mer, avec l’aventure du Tara, puis le projet Atka dont l’exposition dans le hall du Carrefour de la communication.

Lire plus dans Voix du Jura du 16 mars.

Le programme

Jeudi 16 mars. À 18 h : Embrasser la Terre (4C) ; 19 h : Les eaux blanches (Megarama) ; 21 h : Le traîneau du destin (Mégarama).

Vendredi 17 mars. A18 h : Par-delà les hauteurs (Mégarama) ; 19 h 30 : Solidream les œuvres du Pamir (Mégarama) ; 20 h 30 : Les voyageurs sans trace (4C) ; 21 h : Thomas Pesquet l’étoffe d’un héros (Mégarama).

Samedi 18 mars. À 11 h, Aventure sur la banquise (Megarama) ; 14 h : La cour des grands (Mégarama) ; 15 h : Papouasie au cœur d’un monde perdu (4C) ; 15 h 30 : Riding 4000 (Mégarama) ; 17 h : Le mystère Mérou Mégarama ; à 18 h : Eqalusuaq (4C) ; 18 h 30 : Semeuses de joie (Mégarama) ; 20 h 30 : Solar impulse : l’impossible Tour du Monde (Mégarama) ; 20 h 30 : Bergère des glaces (4C).

Dimanche 19 mars. À 10 h 30 : L’appel de la banquise (Mégarama) ; 14 h : Bartas (Mégarama), suivi d’un film surprise et de la remise des prix à 16 h.

Films : plein tarif la séance 6 €, tarif réduit 4,50 €. Nombreux packs 10 ou 14 €.