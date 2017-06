Les prairies fleuries passées à la loupe

Bresse, agriculture, écologie, concours

Les prairies fleuries sont un régal pour l’œil. Mais elles offrent également d’autres avantages comme un meilleur équilibre agri-écologique. Ces prairies naturelles de fauche en Bresse jurassienne ont fait l’objet mercredi 24 mai, d’un jugement dans le cadre du Concours général agricole des Prairies fleuries. Le jury présidé par M. Stéphane Lamberger, vice-président à l’Aménagement du Territoire au sein de la Comcom Bresse Haute Seille, était composé de différents experts (botaniste, agronomes, écologues, apiculteur). Les prairies de sept participants répartis de Cosges à Biefmorin ont été visitées. Pour le jury, il lui fallait juger de la cohérence de l’usage agricole de la prairie en évaluant sa fonctionnalité agricole, fourragère, écologique et apicole. Était également privilégiée, la diversité des espèces courantes des prairies, alimentant le bétail et non les espèces rares. Ce concours permet aussi de valoriser et promouvoir les bonnes pratiques agricoles en communiquant notamment sur le lien entre accueil de la biodiversité et qualité des produits. Les différentes fruitières du territoire étaient représentées. Les résultats seront proclamés lors de la foire de la mi-septembre à Bletterans. Le gagnant participera au concours national du salon de l’agriculture début 2018. Ce concours était organisé conjointement par le CPIE Bresse du Jura dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 Bresse jurassienne et la Chambre d’agriculture du Jura.

De notre correspondant Albert Wolff