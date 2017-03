Le 1er janvier 2016, alors que les deux hommes réveillonnent entre amis chez Pascal, à Champagnole, pour la nuit de la Saint-Sylvestre, la nièce de ce dernier, accompagnée de ses propres amis, décide de leur rendre visite, pour leur souhaiter la bonne année.

C’est alors que Louis*, un ami de la jeune femme présent dans le groupe, laisse échapper deux bouteilles de bière sur le pas de la porte de l’oncle de celle-ci. Rapidement les choses s’enveniment entre Pierre, Pascal et Louis. « Je lui ai dit de ramasser les bouts de verre car j’ai des chiens et mes enfants jouent dans la rue, et je ne voulais pas qu’ils se blessent. Mais il n’a rien voulu entendre et m’a insulté ; il était fortement alcoolisé », explique Pascal à la barre. Le ton monte entre les trois hommes, jusqu’à ce que Pierre frappe Louis au visage et le pousse. Celui-ci tombe à terre, raide ; sa tête tape le sol.

Non-assistance à personne en danger

Les deux hommes attendent alors l’arrivée des secours aux côtés des amis de Louis, semblerait-il, sans prendre la peine de lui porter le moindre secours. Le problème, c’est que les deux hommes ont toutes les qualifications requises pour assister le jeune homme tombé à terre : ils sont tous deux pompiers volontaires, tombant ainsi sous le coup de la non-assistance à personne en danger. « Nous avons voulu lui porter assistance, mais ses amis nous ont repoussés et nous ont dit de rester à distance. Ma nièce étant infirmière, elle l’a mis en position latérale de sécurité, et nous sommes restés présents jusqu’à l’arrivée des secours », se justifient alors les deux hommes devant le tribunal. Présent lors de l’audience, Louis n’apportera que peu d’éléments : « Je ne me souviens plus du tout de la soirée, juste de mon réveil à l’hôpital. »

Si aucune conséquence physique ne découlera de l’altercation, le jeune homme aura malgré tout 10 jours d’ITT. Pour ces faits de violence, Pierre sera condamné à 6 mois de prison avec sursis. Concernant la non-assistance à personne en danger, les deux hommes seront relaxés par le tribunal.

*les prénoms ont été modifiés