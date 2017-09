Tout est parti d’une simple altercation, ce jeudi 14 septembre en fin d’après-midi, dans une petite rue perpendiculaire à l’avenue Duhamel à Dole. Deux jeunes dolois se font prendre à partie par un petit groupe qui après les avoir frappés, volent la sacoche du premier et finissent par contraindre le second de les suivre. Le premier, resté seul et craignant que le groupe se rende dans son logement, une chambre dans un foyer proche, alerte la police qui l’accompagne à son domicile pour lever ses craintes. Et c’est là, que les policiers découvrent plusieurs centaines de grammes d’herbe de cannabis, une quinzaine de grammes de cocaïne et plus de 500 euros…

Interpellations en chaîne

Interpellé et placé en garde à vue, ce jeune dolois de 25 ans reconnaît très rapidement se livrer au trafic de stupéfiants en compagnie de plusieurs autres personnes, dont l’ami avec qui il était au moment de son interpellation.

Pendant ce temps, cet ami, un jeune cabotin (habitant de Choisey) âgé de 20 ans était retrouvé et interpellé et placé en garde à vue.

L’enquête déroulée par les policiers dolois permet encore d’interpeller un habitant d’Authume, âgé de 29 ans qui avait installé dans son appartement le parfait kit du producteur de cannabis et fournisseur des deux premiers et chez qui, 21 plants de cannabis en pleine croissance ont été saisis, ainsi qu’un autre dolois de 23 ans, chez qui 40 plants étaient saisis.

Etablis rue du Parlement

Au total, ce seront quatorze personnes que les policiers interpelleront durant le week-end, dont 11 ont été placées en garde à vue, âgées de 18 à 35 ans, habitant Dole, Choisey, Authume pour l’essentiel. Si la plupart reconnaissent consommer de la drogue, l’enquête met bien en évidence le rôle de trois d’entre deux comme étant la source d’approvisionnement des autres et de nombreux autres toxicomanes que l’enquête devra encore découvrir.

Au final, les trois principaux auteurs de ce trafic ont reconnus avoir acquis plus de 3,5 kg de résine de cannabis et au moins 300 gr de cocaïne auprès de fournisseurs bizontins, pour et en avoir revendu l’essentiel à des consommateurs dolois, notamment dans le secteur de la rue du Parlement où ils avaient établi le « siège » de leur activité, au grand dam des riverains de ce quartier. Un business qui, d’après leur propre estimation, aurait généré un « chiffre d’affaire » d’au moins 50 000 Euros.

Les trois principaux acteurs de ce dossier ont été présentés ce lundi au Parquet de Lons-le-Saunier pour y être jugés. Ayant demandé un délai pour préparer leur défense, seul l’un d’eux a été écroué en attendant, les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. La Justice statuera sur le sort le 12 octobre prochain.