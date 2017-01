Connus des Lédoniens, ou ignoré des touristes, les points noirs de la circulation méritent d’être mis en lumière. Nous sommes donc allés à l’auto-école « Avenue de la conduite », et c’est accompagnés d’Olivier Buguet, moniteur de conduite, que nous avons parcouru les rues d’une ville qui se révèle « complexe à appréhender de par ses nombreuses aberrations et sa structure qui manque de modernité ».

1. Angle rue des Baronnes et boulevard Théodore Vernier

Alors que sur le boulevard Vernier, les véhicules circulent à 70 km/h, il n’est pas rare d’en voir certains se retrouver bloqués pour tourner dans la rue des Baronnes, pour peu qu’une voiture y soit arrêtée au stop.

Et pour cause, l’entrée de ladite rue, peu large, oblige les automobilistes à monter sur le trottoir, sous peine de frotter l’autre véhicule. La solution pour Olivier Buguet : « un élargissement de l’entrée de la rue, qui permettrait de fluidifier les croisements. »

2. Boulevard de l’Europe

Sur une distance de 100 m, le croisement de la voix pénétrante, avec son cédez-le-passage, puis le croisement avec le boulevard de l’Europe, donne lieu à « un véritable festival. Pour peu que vous ne soyez pas réactif, que les autres usagers ne mettent pas leur clignotant, et vous pouvez soit rester bloquer là des heures, soit en taper un autre. C’est une aberration que je n’ai jamais vue ailleurs ! »

3. Pont de la rue Victor Puiseux

Alors que la priorité est laissée à ceux qui quittent Lons-le-Saunier pour se rendre à Perrigny, trop nombreux sont les automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. « Une incivilité récurrente », estime Olivier Buguet, qui préconise « la mise en place d’un stop ou d’un feu tricolore ».

4. Angle avenue Henri Grenat et rue des Baronnes

Aux yeux du moniteur d’auto-école, ce point noir est « parfaitement représentatif de la situation vieillissante des axes routiers lédoniens. La ville a conservé la majorité de ses priorités à droite. Des situations qui se justifiaient il y a plusieurs dizaines d’années, mais plus maintenant, à la vue du flux de voiture actuel ». Circulant sur ce grand axe, les automobilistes se doivent donc de s’arrêter pour laisser la priorité à ceux venant de la rue des Baronnes, « sans aucune visibilité et en portant toute leur attention sur les passages piétons, et donc pas sur la priorité ».

Pour Olivier Buguet, l’avenue Henri Granat devrait donc être prioritaire, en positionnant un stop ou un cédez-le-passage sur la rue des Baronnes.

5. Avenue d’Offenbourg

Ici, les feux tricolores et les multiples croisements sont « problématiques et accidentogènes », car de nombreux véhicules passent outre. Un rond-point serait beaucoup plus judicieux selon lui, et permettrait de « fluidifier le trafic ». Malgré tout le moniteur avoue « être conscient que ces investissements coûtent cher ».

6. Carrefour avenue de Montciel et boulevard Jules Ferry

« Ici c’est un vrai festival », ironise Olivier Buguet.

« Je n’ai jamais vu une intersection aussi complexe. Il y a des feux tricolores, des priorités, des cédez-le-passage. Rajoutez à cela le poteau en plein milieu qui gêne plus qu’autre chose et les feux qui sont parfois tous verts en même temps, et vous obtenez une belle pagaille. »

Là aussi sa solution est toute trouvée : un rond-point.

7. Angle rue des Rochettes et rue Louis Mazier

« Pourquoi avoir mis un stop d’un côté et une priorité à droite de l’autre, sachant qu’en plus il n’y a aucune visibilité à cause du pont », s’interroge le professionnel de la route. « La rue des Rochettes alterne décente et montée, vous imaginez bien que les automobilistes ne ralentissent pas pour laisser la priorité à droite. Et là si ça tape, avec le pont derrière, imaginez les dégâts… »

8. Rue du Commerce

La rue la plus célèbre de Lons-le-Saunier n’y échappe pas non plus. « Le cédez-le-passage de la rue Sébile a été supprimé et un stop a été mis sur la rue du Commerce, ce qui échappe à toute logique. De plus, les automobilistes arrivant de la rue Sébile, ayant désormais la priorité, ne ralentissent plus à l’approche des arcades, et ne laissent donc plus forcément passer les piétons. Sans aucune visibilité, bien entendu. »

À l’issue de ce parcours, nous avons bien entendu contacté Laura Landry, adjointe déléguée à la voirie au sein du conseil municipal, qui a expliqué « ne pas pouvoir [m]’avancer sur ce sujet, tant que le nouveau plan de circulation n’est pas mis en place, à savoir dans deux où trois ans ».