Ce vendredi 29 septembre, 30 parents d’élèves ont bloqué l’accès à l’école maternelle. Ils voulaient par cette action exprimer leur colère suite à la suppression au 1er octobre du poste d’employé de vie scolaire (EVS) de Daniel Lavrut.

Tous les parents prévenus à l’avance sont solidaires de cette action dont le but est de « conserver le poste de Daniel qui a un rôle essentiel avec les enfants du primaire et de la maternelle : animation d’ateliers informatiques, mathématiques et gestion de la bibliothèque. » Aucun parent n’avait envoyé son enfant à l’école ; les quelques uns présents étaient ceux des manifestants. Mickaël précise : « C’est la qualité de travail de nos enfants qui est en jeu. » Jessica, Marine et Aurélie initiatrices de cette action sont satisfaites d’avoir pu gérer ce blocage dans le calme et la solidarité. La manifestation se déroulait en effet dans une ambiance bon enfant, tous appréciant les boissons fraîches et chaudes et pâtisseries qui leur étaient proposées. Le maire Chantal Tork, présente sur place, dit comprendre parfaitement les revendications des parents et regrette « qu’à Paris on a tendance à oublier les petites communes. »

Nouveau blocage mercredi 4 octobre

Forts du succès de leur action, les parents ont l’intention de bloquer de nouveau l’école mercredi 4 octobre, cette fois au primaire et à la maternelle avec occupation des classes et perturbation des cours.. « Nous appelons les 17 autres écoles du Jura impactées par ces suppressions de poste à se joindre à notre mouvement. Il faut savoir qu’en France 34 000 postes d’E.V.S. gérés par Pôle Emploi devraient disparaître. »

Les parents d’élèves avaient rendez-vous à 16 h à Lons pour y être reçus par le directeur des services académiques de l’Education nationale. “A part des menaces de sanction et de poursuites, on n’a rien obtenu”, regrettent-ils. L’Inspecteur d’académie leur a expliqué que Daniel Lavrut aurait dû accepter le poste d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) qui lui a été proposé.

Par ailleurs, Chantal Torck a porté plainte suite à l’injection de polyuréthane dans la serrure des grilles du primaire. Les faits auraient été commis avant 7 h. La gendarmerie a vérifié les voitures, ce qui a choqué les parents à l’initiative du blocus, outrés d’être accusés de ces dégradations alors qu’ils avaient organisé leur action avec minutie et que le blocus ne visait que la maternelle.

Une assemblée générale sera organisée dans les prochains jours.

(De notre correspondante Michèle Fernoux)