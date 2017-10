A entendre ses réponses ou les questions qu’il pose, on ne doute pas un instant que Melvyn, 5 ans (« bientôt 6 », précise-t-il), est un garçon bien éveillé. « Au niveau de la maturité ou des capacités d’apprentissage, il n’y a aucun problème », confirme Jennifer, sa maman. Ce qui ne suit pas, ce sont les ceintures qui empêchent ses jambes de le porter. Il se sert de ses jambes et ses bras pour se déplacer jusqu’à la table basse sur laquelle il prend appui pour se redresser.

Les médecins ont prévenu Jennifer et Jems, ses parents, de l’inévitable évolution de la maladie, entraînant une progressive perte d’autonomie. Jusqu’à présent, ils se sont débrouillés avec la poussette mais ils doivent se préparer à investir dans un fauteuil électrique. Et aussi adapter leur habitation, un pavillon construit en 2011 dans le lotissement situé à la sortie du village, direction Gendrey. Déjà, la chambre de Melvyn suffit à peine à contenir les différents appareils, notamment le verticalisateur.

Vingt cas en France

L’idéal serait de déplacer le garage et de profiter de l’espace supplémentaire pour aménager une autre chambre et une salle de bains assez spacieuse pour y circuler en fauteuil. D’après le devis établi par un maître d’œuvre, le montant des travaux serait de 55 à 60 K €.

On avait davantage de chances de gagner au loto »

Le handicap de leur fils a fait basculer Jennifer et Jems dans un quotidien où tout est plus compliqué. Les rendez-vous médicaux et les soins quasi quotidiens ont contraint la maman à renoncer à l’emploi qu’elle occupait. Un an et demi s’est écoulé entre les premiers symptômes, pour lesquels ils ont consulté un orthopédiste, et le rendez-vous à l’hôpital de Garches où un médecin leur a annoncé que Melvyn était atteint de laminopathie, maladie de la famille des myopathies. « Il y a une vingtaine de cas en France. On avait davantage de chance de gagner au loto que de tomber sur cette maladie, mais on a eu la maladie ! », confie la maman.

Cagnotte Leetchi

Les aides existent, mais Jennifer témoigne d’un incessant combat pour faire avancer le dossier de Melvyn. Exemple tout récemment : à la veille de la date d’expiration, elle n’avait pas confirmation que le contrat de l’assistant de vie scolaire serait renouvelé. Surtout, ces aides sont loin de couvrir les dépenses engendrées par la maladie. Créer une association ? Jennifer y a pensé mais explique : « Une association, c’est bien mais je n’aurais pas le temps de la faire vivre ». Dans l’espoir de pouvoir compter sur la solidarité des gens, elle a créé une cagnotte sur le site leetchi.com qui permet de faire des dons sécurisés et ouvert une page facebook La Marche de Melvyn.

Plus d’infos :

- sur facebook, la-marche-de-Melvyn

ou

- https ://www.leetchi.com /c/solidarite-de-francois-melvyn