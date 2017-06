Poligny, conseil municipal, taxe, panneaux publicitaires

Taxe sur les panneaux publicitaires

Nonobstant une loi de 2009, la commune n’avait jusqu’alors pas instauré de taxes sur les panneaux publicitaires. Aux termes de cette loi visant à limiter la « pollution visuelle » aux portes des villes et en leur sein, la capitale du Comté pourrait prétendre à des recettes de 62 000 € par an. Ayant fait le choix de la sagesse, le conseil a opté pour une solution « douce » : un abattement des 2/3 de cette taxe, et une exonération totale pour une surface inférieure à 7 m2. Une dimension semblant à première vue (trop) importante pour Roland Chaillon, conseiller municipal d’opposition. Mais au final bien acceptée par le conseil, car incluant tous les panneaux d’une même entreprise (enseigne horizontale, verticale, panneaux implantés ailleurs sur le domaine public, etc.). Au final, la commune ne percevra « que » 18 582 € par an :

« Il ne s’agit pas de matraquer »

a confirmé Dominique Bonnet. « 25 % des entreprises polinoises ne paieront rien, 50 % paieront moins de 50 €/an, 25 % paieront plus de 50 €/an. Seule une poignée de grosses d’entreprises (six environ) paieront plus de 1 000 €/an ».

Du nouveau à la maison de santé

Parmi la vingtaine de professionnels de santé, plusieurs changements sont intervenus : une kiné est partie pour suivre son conjoint, deux dentistes sont arrivés, ainsi qu’une thérapeute familiale. Face à l’opposition dénonçant un loyer (trop) modique (environ 7 €/m2), Dominique Bonnet a rappelé :

« La chance de disposer d’une telle maison. Champagnole et Arbois n’en ont pas ».

En marge du conseil, le premier édile a confié avoir mené à bien « 50 à 70 réunions » pour assembler un tel panel de compétences, car faire venir ces libéraux très demandés requiert des efforts surhumains.

Bail avec l’ALCG

Le bail de 10 ans par lequel la ville met gracieusement à disposition de l’association de lutte contre le gaspillage (ALCG) 35 a de terrain en zone industrielle s’est terminé le 31 mars dernier. L’association souhaite s’en porter propriétaire, mais le conseil municipal a préféré surseoir à cette décision durant un an. « Il y a eu un précédent malheureux avec le SICTOM » a rappelé Dominique Bonnet. « On leur a cédé le terrain à l’euro symbolique, mais ils sont partis ». Chat échaudé craignant l’eau froide, le conseil a opté pour un nouveau bail d’un an. Le temps d’examiner tranquillement l’hypothèse d’une vente éventuelle et son prix (à l’euro symbolique, ou au prix fixé par les domaines ?).

Le devenir de Mi-scène

Un long débat a animé le conseil : que faire face aux demandes de subventions déposées par Mi-Scène ? Et en filigrane, quel avenir pour cette association culturelle programmant une dizaine de représentations théâtrales par an. Face à lui, le mastodonte Scènes du Jura, scène nationale programmant trois spectacles par an. Pour la ville comme pour Mi-Scène, un partenariat « aurait été souhaitable », mais Scènes du Jura souhaite garder son autonomie. Après de longues consultations (« J’ai rencontré beaucoup de monde et d’artistes » a confié Dominique Bonnet), le conseil a tranché (provisoirement) en faveur de l’association locale. Le contrat quadri annuel de Scènes du Jura s’achevant en 2017 ne sera pas reconduit cette année, une première en 15 ans. Et la subvention de Mi-Scène sera revue à la hausse lors d’un prochain conseil. Sans contrepartie, ou en programmant trois spectacles de plus (supprimés via Scènes du Jura) ? La question sera débattue ultérieurement.

« Nous avons la volonté de pérenniser Mi-Scène, qui constitue une chance ».

Champagnole ou Saint-Amour sont obligés de recourir à un prestataire extérieur. Mais la ville ne peut assumer seule les dépenses liées à l’emploi d’un professionnel du spectacle » a conclu Dominique Bonnet. La vie (ou la mort) de l’association passeront donc par la comcom Arbois Poligny Salins cœur du Jura.

Stéphane Hovaere