En s’associant au projet 1000 Oliviers pour la Paix lancé par l’association Palestine Amitié de Besançon, les Réseau Pour une Paix juste au Proche-Orient fait activement œuvre de résistance à la politique israélienne de colonisation de la Cisjordanie. « Sur place, les gens apprécient ce soutien », assure Bilal Shafei venu rendre compte devant les adhérents du collectif dolois de la façon dont l’opération est menée sur le terrain.

Responsable de l’enseignement du français à l’université de Naplouse en Cisjordanie, Bilal Shafei passe une année au département de linguistique de l’université de Besançon.

« Je ne suis pas spécialiste de la culture des oliviers mais le programme est très bien mené par un coordinateur qui a étudié en France et a quitté un poste important dans l’administration palestinienne pour agir de façon concrète pour son pays », dit-il.

Il témoigne aussi de l’engagement de ses compatriotes pour continuer à vivre sur leur terre tandis que, de l’autre côté du mur de séparation ou dans l’enceinte des colonies, l’irrigation permet aux Israéliens des cultures plus intensives.

Pour un état binational

Cinq ans après son lancement, la campagne 1000 Oliviers pour la Paix est allé au-delà de l’objectif initial avec déjà 32 800 arbres plantés. « La prochaine étape, c’est d’aller jusqu’à 50 0000 », suggère Laurence Bernier, coordinatrice du collectif dolois qui, au terme de l’exposé de Bilal Shafei, propose donc de poursuivre l’opération.

Devant une trentaine de personnes, l’orateur a aussi dit un mot de la situation économique et politique dans les territoires occupés. Vingt-trois années après les accords d’Oslo, l’Autorité palestinienne, qu’il compare au régime de Vichy, doit se contenter d’un rôle d’intermédiaire entre la population palestinienne et Israël. « Autant être face à face avec l’occupant », estime Bilal Shafei, pour qui l’annexion pure et simple de la Cisjordanie rendrait la situation plus claire. L’alternative d’un Etat binational marque le retour à ce que l’OLP avait proposé en 1974. Une hypothèse qui inquiète la communauté internationale, mais confortée par le discours de la droite israélienne revendiquant la souveraineté de l’Etat juif sur l’ensemble de la Judée-Samarie.