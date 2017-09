Mercredi dernier, c’était le retour au stade de la Doye pour les jeunes pousses de l’école de rugby du Racing-Club Morez. Plusieurs nouveautés marquent cette rentrée, puisque sous l’impulsion de Christophe Billot, chargé (entre autres de la communication), le club dispose désormais d’une application téléphonique téléchargeable gratuitement sur high phones et smartphones. Celle-ci permet à chaque utilisateur de suivre en live minute par minute les matches de toutes les équipes, depuis l’école de rugby jusqu’aux seniors et de publier un commentaire. Cette application (RC Morez Haut-Jura) permet aussi d’avoir les dernières communications concernant le club.

Une boutique en ligne

Depuis cette rentrée, le club dispose également d’une boutique en ligne sur le site www. rcmorez.com où il est possible d’acheter des produits de marque (doudounes, crampons, casques, protection, chaussures, vêtements techniques…) qui seront floqués aux couleurs du club. Le règlement se fait en ligne et le retrait de la commande au club-house. En complément, le club a créé une boutique de produits propres (sweet, tee-shirt, mug…) qui sont en vente au club-house et prochainement également en ligne.

Afin de favoriser une unité au sein du club, chaque licencié senior et enfant recevra un sweet avec capuche aux couleurs du RC Morez. Et puis, mercredi, la reprise de l’école de rugby a été l’occasion pour Romuald et Marion Futin du restaurant La fruitière aux Rousses de remettre trois jeux de maillots pour les équipes – 10, – 12 et 14 ans. Rappelons que les entraînements de l’école de rugby qui compte environ 70 jeunes ont lieu tous les mercredis de 17 h 30 à 19 h au stade de la Doye. Enfin, le club-house est désormais équipé d’un téléviseur offert par la ligue nationale de rugby, qui permettra d’organiser des soirées-matchs en toute convivialité