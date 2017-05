Créés à l’initiative notamment des membres du groupe de musique Zebda, Les Motivés célèbrent les plus beaux chants de lutte révolutionnaire. « La démarche des Motivés, tout comme celle d’Origines contrôlées, permet de remettre aux rythmes du jour un patrimoine musical empreint d’histoire sociale et de redonner des couleurs révolutionnaires aux manifestations qui, elles, ne sont pas prêtes de disparaître », a écrit le journaliste de l’Humanité Ludovic Tomas. Le groupe qui se produit au Moulin de Brainans ce vendredi 26 mai sera précédé de Maggy Bolle. « Elle chante tout haut ce que tout le monde pense tout bas, trimbale ses chansons burlesco-comiques dans un spectacle qui ravive à grands éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre. »

Chansons sociales et festives, vendredi 26 mai à 20 h 30, au Moulin de Brainans. Tarifs sur place : 18 € normal, 16 € réduit.