Les motards en colère se renforcent dans le Jura

Une grosse surprise avait été réservé, ce vendredi 29 septembre, à Alain Mazzier, le coordinateur de l’antenne Jurassienne de la FFMC : alors que les membres de l’association étaient réunis à la salle du Puits-Salé de Lons-le-Saunier pour leur réunion mensuelle et fêter le cap des 200 adhérents fédérés en 2017, il a vu arriver Fabien Delrot, le coordinateur national de la Fédération venus féliciter les motards Jurassiens pour leur dynamisme et leur mobilisation.

« A l’échelle d’un département comme le Jura, rassembler plus de 200 adhérents au sein de la FFMC, c’est remarquable », a-t-il commenté, félicitant chaleureusement l’ensemble du bureau et, bien sûr, son coordinateur, avant de rappeler que si la FFMC au niveau national rassemble de 8000 à 10000 adhérents, elle « peut compter sur 600.000 sympathisants ».

Face aux mesures clairement anti-motards mises en œuvres par les gouvernements successifs, le mouvement voit d’ailleurs arriver à lui de nombreux jeunes, prêts à reprendre la relève de ceux qui, blanchis sous le casque, se rappellent encore des grandes manifestations contre la vignette moto, au début des années 80, ou plus récemment contre le contrôle technique, le port du gilet jaune et autres tracasseries.

Manifestation à Lyon, ce samedi

Ce samedi 30 septembre, à l’appel de la FFMC, les motards Jurassiens sont d’ailleurs invités à se rassembler à 10 heures place du 8-Mai 1945 à Lons-le-Saunier pour un départ groupé vers Bourg-en-Bresse et Lyon, afin de participer à la manifestation régionale contre la mise en place des Zones de circulation restreintes. « Cette mesure est totalement aberrante », a estimé Fabien Delrot, « on va chasser des villes des motos qui, au contraire, participent à la fluidité de la circulation et polluent peu. » Et d’expliquer que d’ici 5 ans, voitures et motos d’avant 2015 devraient être frappés par des interdiction de circuler dans de nombreuses agglomérations les jours de pollution en attendant l’interdiction pure et simple des moteurs thermiques. « Les automobilistes devraient commencer à s’en inquiéter aussi, d’ailleurs, nous avons des contacts avec différentes associations et on sent que la tension monte. Quand ça va partir, ça risque de partir très fort ! »

En attendent, une nouvelle fois, ce sont les motards qui vont battre le pavé cet après-midi, pour tenter d’expliquer à l’ensemble des usagers les menaces qui planent sur leurs futurs déplacements motorisés.

