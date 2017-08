Mesnay, marché, gourmand, nocturne

Leur grand succès ne se dément pas : depuis déjà huit ans, la municipalité et les associations de Mesnay organisent les « marchés gourmands en semi-nocturne », en juillet et août chaque mardi de 18 à 22 heures. Ils sont organisés au lieu-dit « Les Regains », au pied du grandiose et impressionnant panorama du site de la « Grotte du Feu » (premières falaises de la reculée des Planches), dans un environnement de vignes et de verdure.

“A la bonne franquette”

Des parkings dans les prés entourent la place du marché, pas de problème de stationnement ici ! Tout autour de la place, des stands où l’on achète grillades, boissons, frites, légumes, terrines, desserts… et bien sûr des produits régionaux (bières, cancoillotte, fromages, miel, vins, etc.). Car un des objectifs est bien sûr de faire connaître le « local ». Bref, de quoi préparer sur place son dîner, en composant une assiette gourmande. L’ouverture a lieu à 18h, mais bien des gens s’installent à table avant soit sur la place (où l’on place des tables sur tréteaux), soit sous un grand préau. Et dans la pénombre qui s’installe, les barbecues s’allument pour les grillades, on fait le tour des stands, on fait la queue surtout aux poissons, à la bière de la Ferté, aux frites, aux stands des jeunes vignerons etc… On retrouve des amis, on s’installe à une table, et on profite même parfois des animations : orchestre, cor des Alpes, danses etc… Que de retrouvailles ! Des tables sont déjà formées entre copains, d’autres se forment au hasard des rencontres, mais partout règne une joyeuse ambiance bon enfant et décontractée. Chacun peut y aller, petits et grands, « à la bonne franquette »…et de bonne heure.

De notre correspondant Jacky Millet