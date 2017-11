Les lunetiers du Jura chopent la « branchitude »

Si les lunetiers du Jura mettent toujours en avant leur histoire et leur savoir-faire traditionnel auprès d’une clientèle plutôt haut de gamme et attentive à la qualité, avec le vidéoclip diffusé mardi par le syndicat des lunetiers du Jura, c’est une tout autre clientèle qui est visée : celle des urbains branchés, qui se moquent éperdument qu’au début du XIXe siècle, « Pierre Hyacinthe Caseaux emploie 13 ouvriers pour produire annuellement 300 douzaines de lunettes, qu’il vend en France et en Suisse » ou que « dans les entreprises de Morez, s’appuyant sur un savoir-faire vieux de deux siècles et sur les technologies de demain, se dessinent les lunettes du 3e millénaire… »

Faisant fi du côté « industrieux » de la lunette jurassienne, le clip, tourné à Lyon et Saint-Etienne, met en avant des tranches de vie urbaines afin de promouvoir la créativité, la couleur et la gaîté des productions actuelles. Mais avec ce « Break Uniformity by Lunetiers du Jura » (c’est le titre du film), on n’échappe cependant pas aux clichés un peu démonstratifs de la « boboattitude » vue par des communicants, avec des gens qui dansent dans la rue, des trentenaires à VTT qui s’essayent au « free ride » ou se lancent de la poudre colorée au ralenti dans une friche industrielle, le tout servi avec un fond musical aussi fort qu’entraînant.

Le film, plutôt réussi au final, existe en deux versions : une longue de 2 minutes 13 et une courte, destinée notamment à être projetée dans les points de vente, de 21 secondes.

La version courte

La version longue