Cours pour confectionner des macarons, faire faire des ourlets de rideau, aider à un déménagement, faire remplacer son cardan de voiture ou se faire aider pour fendre des bûches ; ceci n’est pas une liste des offres de Pôle emplois, mais bien les annonces proposées par le SELédonien. Le SEL, pour système d’échange local, est une association où chacun propose ou demande de l’aide à d’autres bénévoles, rénumérés en temps. « C’est un troc de service entre particuliers qui fonctionne avec une banque du temps », explique Julien Da Rocha, membre du collège composé de six personnes, à la tête de l’association.

Le temps, c’est de l’argent

Concrètement, lors de l’adhésion à l’association, dix heures sont créditées, en l’échange d’une cotisation de cinq euros, au nouveau membre du SEL. Ainsi, s’il se fait aider à monter un meuble durant deux heures, ce crédit en sera facturé au membre qui l’aura aidé. Sur le site internet seledonien.seliweb.net, les annonces sont donc nombreuses. Mais la possibilité est également donnée, pour ceux qui n’ont pas internet, de déposer ou de répondre aux annonces lors des permanences de l’association, tous les jeudis de 17 à 19 heures à la Maison Commune, espace Paul-Émile Victor, rue des Mouilères.

« Nous nous sommes installés dans le quartier de la Marjorie, en partenariat avec la Maison Commune, afin de toucher le plus grand nombre. Nous avons bien conscience que ce genre d’initiative touche plutôt une certaine partie de la population ; les classes moyennes hautes, disons-le, les bobos, et nous voulons justement casser cette barrière sociale. »

Car l’association est aujourd’hui face à un problème ; ses membres proposent plus d’offres que de demandes. Si en 2015 les 117 adhérents ont effectué 120 échanges, sous l’engouement de la création, ils n’en ont fait que 80 en 2016. « Pour que le système fonctionne, il faudrait que l’on soit environs 300 personnes. Nous aurions des profils plus variés et ainsi plus d’échanges. »

Bien plus qu’un coup de main

En attendant, Julien Da Rocha profite lui-même du système qu’il a mis en place. « Sur mon téléphone portable, j’ai enregistré des fichiers que je ne peux pas récupérer car mon ordinateur n’est pas assez récent. J’ai donc trouvé quelqu’un qui pourra me le faire. » Rendez-vous est pris avec Nicolas Arnou, un membre qui a rejoint l’association en septembre dernier afin de trouver des personnes qui pourraient l’aider dans son déménagement. En quinze minutes, le troc de service est effectué.

Au-delà de ça, ce qui plaît aux deux hommes c’est le système même d’entraide, la philosophie du partage et de l’échange, qui permet de créer du lien social. « Un peu comme le covoiturage ; ça permet de rencontrer des gens à qui l’on n’aurait sûrement jamais parlé », explique Nicolas.