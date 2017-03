150 espoirs (âgés de moins de 21 ans) issus des pays de l’arc alpin (Allemagne,Autriche, Italie, Slovénie, Suisse et France) ont rendez-vous les 11 et 12 mars 2017.

Après les étapes de Rastbüchl (GER), Schonach (GER) et Ziri (SLO) pour les filles et Seefeld (AUT) et Schonach (GER) pour les garçons, c’est pour disputer les Finales de la Coupe d’Europe Junior en saut spécial et en combiné nordique qu’ils sont conviés sur le tremplin de la Côte Feuillée. Nouveauté cette année avec l’organisation d’une compétition féminine de combiné nordique prévue le samedi qui permettra donc aux organisateurs d’accueillir plus de 150 athlètes et de proposer 4 compétitions (combiné nordique garçons, combiné nordique filles, saut spécial garçons, saut spécial filles) lors de la journée du 11 mars.

Programme.

Jeudi 9 mars. Arrivée des équipes

Vendredi 10 mars.

9 h : entraînement officiel dames HS 60 (2 sauts), suivi du saut de réserve dames pour le saut spécial.

10 h : entraînement officiel hommes HS 118 (2 sauts), suivi du saut de réserve hommes pour le combiné nordique.

13 h 30 : entraînement officiel hommes HS 118 (2 sauts) suivi du saut de compétition (deux sauts).

15 h – 16 h : entraînement officielle fond.

Samedi 11 mars.

8 h 45 : saut d’essai dames/trial round ladies (combiné nordique) suivi du saut de compétition (1 saut)

10 h 15 : saut d’essai/trial round hommes HS 118 (combiné nordique).

11 h 15 : saut de compétition hommes HS 118 (1 saut) pour le combiné nordique.

13 h : saut d’essai hommes HS 118 (saut spécial) suivi par le saut de compétition hommes ( 2 sauts).

17 h : épreuve de compétition dames 4 km et épreuve de compétition hommes 4 km.

Puis cérémonie de remise des prix.

Dimanche 12 mars.

8 h 30 : saut de compétition dames pour le saut spécial (2 sauts).

9 h 15 : saut de compétition hommes pour le combiné nordique.

11 h : épreuve de compétition 5 km.

Puis : remise des prix.