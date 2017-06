« Les inscriptions vont bon train et le compteur monte de jour en jour », confiait mardi avec satisfaction Gilles Philippe, président du club de VTT d’Orgelet organisateur du Tour du lac de Vouglans qui aura lieu dimanche 18 juin. Il ajoutait que la spécificité de la manifestation est d’accepter les inscriptions jusqu’au dernier moment ; moyennant une majoration de 2 €. « Cela demande plus de travail pour les bénévoles, puisqu’il est difficile de prévoir les ravitaillements, les repas… Mais au fil des années, nous avons acquis un savoir-faire pour faire du stock et s’approvisionner dans la journée en collaboration avec le magasin super U d’Orgelet. Cela nous permet d’être en phase avec les participants qui s’engagent en fonction de la météo ».

Entre 9 h 30 et 15 h

« D’après les prévisions, les conditions devraient être très favorables. Nous nous attendons à avoir une belle affluence. Toute l’équipe s’organise pour revoir les rations en forçant davantage sur les fruits, et sur les poins d’eau ». Fort de tout cela, Gilles Philippe souhaite que les participants respecteront scrupuleusement les horaires. Que ce soit pour les inscriptions et les départs en fonction du parcours choisi ; pour les passages sur le barrage de Vouglans entre 9 h 30 et 15 h (et uniquement à pied le VTT à la main) ou pour les traversées du lac avec l’aide précieuse de l’équipe de la base nautique et des bénévoles du club nautique. Quatre parcours seront proposés : 25 km (départ de 9 h à 10 h), 40 km (départ de 8 h à 9 h), 50 km (départ de 8 h à 9 h) et 60 km (départ de 7 h 30 à 8 h 30), avec quelques modifications rapport à l’année dernière. « Cette année nous avons soigné le décor.

Traversée du lac en bateau

Pour se faire nous avons créé des singles et des petites sentiers qui permettront de se rapprocher du lac de Vouglans pour des points de vue inconnus », ajoute Gilles Philippe. Rappelons que la particularité du Tour du lac de Vouglans est de proposer deux circuits qui bénéficient d’une traversée du lac en bateau : à l’arrivée du 25 km et au départ du 40 km. De plus les participants du 40, 50 et 60 km ont le privilège de passer sur le barrage de Vouglans. Les participants pourront disposer de six ravitaillements assurés par une trentaine de bénévoles sur les 110 qui sont mobilisés au total. Durant toute la journée, la sécurité sera assurée par les pompiers.

▲ www.vtt.orgelet.fr