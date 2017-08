Samedi 2 septembre, ce sera la 8e édition du marathon-relais de Champagnole organisé par l’équipe de l’association Tour du Jura Organisation. Face à la complexité de préparer une telle épreuve dans de bonnes conditions (ravitaillements, repas…), les bénévoles souhaiteraient que les équipes n’attendent pas le dernier moment pour s’inscrire. Cette course inédite se court par équipes de six, alliant course individuelle et course par équipe. En effet, chacun effectuera un tour de 6 km en individuel puis un tour avec l’équipe complète pour terminer. Ainsi chacun parcourt 12 km, toujours dans la bonne humeur et la convivialité. Ce qui représente au total 42,210 km. Les relais se font dans la zone prévue au passage de la ligne de départ/arrivée. Le temps de l’équipe est pris sur le dernier arrivé. Il est conseillé d’arriver groupé, puisque seules les équipes complètes seront classées.

Plusieurs coupes seront mises en jeu pour récompenser les équipes masculines, féminines, mixtes, mais aussi les plus éloignées, les plus âgées, les plus jeunes… En parallèle, buvette et petite restauration sont prévues sur place avec repas comtois à partir de 19 h. Réservation 10 €. Quant à l’inscription, elle est de 65 € par équipe par courrier et de 90 € sur place. 29 équipes avaient participé à l’édition 2016 ; des équipes constituées de coureurs habituels et puis des équipes qui ont mis un dossard pour partager un bon moment, pour défendre des causes à l’image des SEP’Lus qu’un sport (pour faire connaître la Sclérose en Plaques), ou montrer une autre image de leur métier, à l’image des Avocats du Jura. Après 2h30’28 c’est l’équipe Running Conseil 39 (déjà vainqueur en 2015) composée de Yannick Rannou, Thomas Bourgeois, Samuel Bellenoue, Ludovic Trossat, Antoine Michaus et Pierre Fieux qui s’était imposée devant celle du LAC avec Yoann Seigneuret, Driss Slaoui, Eric Jacquemard, Eric Arragon, Charley Richard et Raymond Duvernay.

