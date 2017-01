Ce samedi, sept ans après la sortie de son dernier album « Turbulences », les Infidèles, le groupe culte de la scène franc-comtois dans les année 90, reformé en 2007, sera aux Forges de Fraisans pour l’enregistrement, audio et vidéo, d’un album live.

Jean Rigo (guitare et chant) et Olivier Derudet (basse), sont accompagnés désormais par Frédéric Maisier à la batterie et François Grimm, ex-guitariste d’Aldebert. Galvanisés par l’expérience et le retour plus que favorable du public, ils conjuguent énergie et musicalité. Leur nombreux tubes comme “Les larmes et des maux”, “Rebelle” ou plus récemment “Les filles sont nombreuses” et “Dans les cordes” se mêlent avec bonheur aux nouvelles compositions, le tout agrémenté de reprises punk et new-wave bien inscrites dans l’ADN musical qui les avait réunis à leurs débuts.

A la suite de ce concert, les Infidèles annoncent, toujours pour 2017, un nouvel album.

Tarif : 12 / 15 euros. Plus d’infos : 06 47 04 01 57 – contact@lesforgesdefraisans.com