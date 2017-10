Les fonctionnaires assez nombreux dans la rue

Ce n’était pas arrivé depuis 10 ans. A l’appel de l’ensemble des organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGT, Confédération Autonome, FO, FSU, UNSA ou encore Sud et Solidaires, les agents de la fonction publique étaient invités à manifester, ce mardi 10 octobre. Ils ont ainsi été 450 à Dole, 250 à Saint-Claude et entre 600 et 700 à Lons-le-Saunier (560 selon le décompte de la police) à se rassembler et défiler pour protester contre la politique gouvernementale, en premier lieu le gel de la valeur du point d’indice, le rétablissement de la journée de carence en cas d’absence, l’annonce de 120 000 suppressions de postes ou encore la hausse de la CSG.

Le Président Macron vivement interpellé

Dans un discours unitaire assez musclé, les représentants des organisations ont interpellé le Président de la République : « Celui qui prétendait révolutionner la politique en abattant les « vieux clivages » n’est donc que le continuateur zélé des politiques que nous subissons depuis plus de 30 ans. Cette politique a très bien fonctionné. Le montant total des 500 plus grandes fortunes de France n’a cessé d’augmenter depuis 1996, alors que dans le même temps, quatre millions de ménages doivent se contenter de minima sociaux. » Et de dénoncer « insatiable voracité » des riches ou encore la fraude fiscale qui conduiraient « à des mesures régressives ».

Tous les secteurs touchés

La précarisation de l’emploi et des statuts a été pointée que ce soit dans l’Education nationale, la fonction publique hospitalière, à la Poste ou au Conseil départemental. Et de revendiquer « la création massive de postes, l‘arrêt de la précarisation et le remplacement des contrats précaires par des contrats statutaires, l‘augmentation du point d‘indice permettant d‘améliorer le pouvoir d‘achat, la revalorisation des carrières et des filières » avec un argument une nouvelle fois répété : « l‘argent de manque pas, exigeons une autre répartition des richesses ».

A l’issue de la manifestation, une délégation composée des représentants des différents syndicats a été reçue en Préfecture.