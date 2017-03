En cette journée de lutte pour le droit des femmes, une trentaines de personne s’est réunie place de la Liberté à Lons-le-Saunier, à l’appel de nombreux syndicats, dont la CGT du Jura. Présente ce mardi 8 mars 2017, la majorité de femme demandait, en cette année charnière d’élection présidentielle, une revalorisation de leurs droits. Pour Florence Allagnat-Clemaron, militante syndicale à la CGT, et première femme vice-présidente du conseil des Prud’hom de Lons-le-Saunier, les droits des femmes “sont bafoués au quotidien, et ce, partout à travers le monde. Si bien sur les choses ont évolué à travers les années, ils ne faut pas oublier la partie caché de l’iceberg. Le problème est que beaucoup de femmes s’autocensurent, souvent par peur, particulièrement dans le travail, où elles craignent pour leur poste, elle qui porte la charge de la famille. Plus largement, le problème vient de la société, de l’image qui est donnée de la femme, et du fait que la jeune génération n’a pas conscience que leurs droits actuels sont issus de luttes. Elles pensent que leurs droits sont acquis, mais ce n’est pas le cas.”