Fanny Boudier travaillait à domicile et c’est l’opportunité de location de ce local déjà occupé par une esthéticienne qui l’a aidé à franchir le pas. « Cela répond à la demande des habitants du secteur et le loyer était intéressant pour démarrer sans concurrence directe », explique la jeune femme. Elle indique modestement qu’elle a remporté le Prix de l’excellence au cours de ses études en 2016 lorsqu’elle était en CFA à Lyon où elle a obtenu un brevet professionnel en esthétique. Elle a toujours voulu exercer ce métier pour le contact avec la clientèle et son envie de prendre soin des gens. Elle a travaillé dans un Spa en alternance pendant ses études et met l’accent sur les soins du corps et des massages relaxants qu’elle a développé en mixant l’ensemble des techniques qu’elle a apprises.

La porcelaine, une technique nouvelle

Pour s’installer, elle a fait quelques travaux d’ameublement et modifié l’agencement. Elle propose la marque Phyt’s qui est française et certifiée bio pour la gamme soin et la marque Zao pour le maquillage. Son petit plus selon elle : l’onglerie. « Je développe la technique porcelaine qui ne nécessite pas de lampe UV et tient aussi bien que le gel. Les produits utilisés sont à base de vitamines, régénèrent l’ongle et sèchent à l’air libre ce qui est plus confortable pour la cliente », note-t-elle. Une technique plus difficile à maîtriser mais sur laquelle elle s’est formée. Elle sera présente au marché de Noël de Dole pour mieux se faire connaître et présenter sa carte de soins et ses spécificités.

Les Fées beauté, ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de 10 h à 15 h.