Les Fatals Picards en tête d'affiche et trois groupes locaux au Bresstival

Les responsables de l’École intercommunale de musique (EIM) de Bletterans organisent pour la troisième année le Bresstival. Ils ont choisi d’inviter Les Fatals Picards en tête d’affiche, mais aussi trois groupes locaux : Musiques actuelles de Louhans ; Blanker Republic, groupe lédonien (rock) ; et Izo Nomia (ska), de Saint-Lupicin.

Soixante-dix bénévoles seront mobilisés pour l’occasion.

Bresstival, samedi 27 mai à 19 h au stade de Bletterans. Entrée : 12 €. Tarif réduit (12 à 17 ans inclus) : 5 €. Moins de 12 ans : gratuit. Réservation possible via Internet sur Digitick. Billets en vente également à Blettterans : Cave de Bletterans, tabac-presse Chez Flo et Jeje, Carollice. À Lons-le-Saunier : Info Jeunesse ou à l’office du tourisme.

