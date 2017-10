Pour les 20 ans de la fusion des cabinets d’expertise comptable Révision – Finance et Cogefor, Jean-Pascal Fichère et Laurent Fournier désiraient organiser un événement auquel ils pourraient inviter leurs clients. Ainsi est née l’idée d’une exposition qui met en avant le talent de deux d’entre eux : le vétérinaire Bertrand Fauconnet et l’imprimeur Bertrand Chazelle. Après avoir beaucoup dessiné, le premier s’est depuis quelques années essayé avec talent à la sculpture. Le second peint les villes ou paysages qu’il aime : Dole, les falaises de Rochefort-sur-Nenon mais aussi la ville de Martel (Lot) où est installé son atelier.

L’exposition de leurs œuvres est visible dans les locaux de la société d’experts-comptables depuis ce lundi 2 octobre. Elle a été inaugurée en présence des dirigeants du club Entreprise et Mécénat en Bourgogne – Franche-Comté qui y tenait un conseil d’administration.

Centre de ressources

L’objectif de ce club est d’être un centre de ressources afin d’accompagner les dirigeants dans leur engagement aux côtés d’artistes, associations caritatives, projets sociaux ou environnementaux, etc. « Il a été fondé en Bourgogne. Depuis l’an dernier, son champ d’action s’est également étendu à la Franche-Comté », explique la présidente Virginie Taupenot. « On fait naturellement la promotion de ce club car, régulièrement, nos clients nous sollicitent sur les modalités à effectuer pour une opération de mécénat », explique Jean-Pascal Fichère.

Chaque adhérent pratique le mécénat de façon individuelle, mais le club a aussi instauré un fonds de dotation attribué sur appel à projets. Le jury se réunit tous les deux ans. En 2016, il avait décidé d’appuyer les initiatives qui créent du lien sur le territoire. Un prix de 5 000 € avait été accordé à la Cave à musique, association de Mâcon qui mène des actions de prévention des risques auditifs. Les membres du club avaient aussi choisi de donner un coup de pouce au foyer de jeunes travailleurs Urban Alis et à l’action de Binôme 21 en faveur du logement intergénérationnel.