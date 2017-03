Les compteurs Linky nocifs pour la santé jusque dans les maisons ?

Polémique. Compteurs Linky.

Une réunion publique à la salle des Fées de Vadans, a eu le mérite de rassembler opposants (PRIARTEM) et partisans (ENEDIS).

Pourquoi des compteurs Linky ?

Selon ENEDIS, cela permettrait de connaître la consommation réelle au jour le jour. Ils permettront une remontée en temps réel des index, mais aussi une meilleure régulation de la production électrique.

L’impact sur les factures ?

ENEDIS assure que les compteurs Linky reprendront les mêmes contrats que les anciens et les tarifs actuels seront inchangés.

Des ondes à l’intérieur des maisons ?

Pour ENEDIS, aucun problème de santé n’est possible tandis que les études de PRIARTEM montrent l’impact que les courants porteurs peuvent être nuisibles car des rayonnements HF (Hautes Fréquences) circuleront dans toute la maison.

Y aura-t-il des sanctions ?

Pour ceux qui refusent l’installation : aucune.

Mais les déplacements pour les relevés de compteurs qui auraient dû être changés pourraient être facturés. Et le jour où l’ancien compteur tombera en panne, l’intervention se soldera par la pose d’un compteur communicant. La France compte 35 000 000 compteurs à remplacer, sachant que la durée de vie garantie du Linky est de 20 ans, alors que les compteurs actuels tournent pendant 40 voire 60 ans.Certains ont cité le cas de compteurs installés de façons plutôt agressives.

ENEDIS reconnaît « qu’il y a eu des dérapages et les déplore », mais « si c’est sur le mur de la maison et qu’il n’y a pas de clôture, c’est du domaine public. Et dès lors, nous avons le droit de procéder au remplacement du compteur sans l’avis du propriétaire. »

Certains maires interrogés continueront a s’opposer à ce qu’on les installe dans sa commune, à l’instar de Laeticia Dos Santos, maire de Mathenay et instigatrice de ce débat.