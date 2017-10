Association d’envergure régionale, les Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté (CIBFC) étendent et solidifient leur nouveau réseau dans le Jura, depuis la mise en place de la nouvelle grande région. C’est dans cette optique que l’association qui milite pour les cinémas indépendants d’art et essai était, jeudi 12 octobre dernier, au cinéma de 4C pour une journée de rencontre, d’échange et de projection de films. « Le but de notre association est de mutualiser les animations et les moyens de promotion afin de défendre et de maintenir les cinémas de proximité dans leur territoire, pour qu’ils continuent de diffuser des œuvres cinématographiques de qualité. À travers une journée de pré-visionnements comme celle-ci, nous nous rencontrons et nous échangeons autour de problématiques communes », expliquait Léa Daloz, médiatrice de l’association.

Se fédérer pour faire face aux difficultés

Pour ces petits cinémas, bien souvent implantés en territoire rural et animés par des bénévoles, la principale difficulté « est de faire face aux cinémas de grande distribution. Cela nous demande beaucoup d’effort pour attirer du monde face à des multiplex ». Se fédérer, par l’intermède des CIBFC semble donc être la solution pour Gaël Fromentin, directeur des 4C : « Le but est de se réunir pour se nourrir des expériences des autres, de voir comment ils travaillent pour faire venir à eux un public qui ne viendrait pas habituellement. »

Un rapprochement soutenu par Jean-Philippe Huelin, vice-président d’ECLA en charge des affaires culturelles : « La pression est mise par la grande distribution pour récupérer à leur compte l’art et essai qui représente un marché pour eux, mais nous nous y refusons ; la collectivité ne lâchera pas l’art et essai. Le bras de fer actuel pour la diffusion de ce genre de film va permettre de fédérer les différentes salles du territoire, ce qui permettra de trouver un équilibre dans la diffusion des films. »