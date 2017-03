Dans moins de dix jours, les pistes des Monts-Jura accueilleront une épreuve sportive de haut niveau à l’occasion des championnats de France de slalom et slalom géant à Lélex-Crozet.

La 104e édition de cette compétition, qui se déroulera du 25 au 27 mars 2017, verra s’affronter les 200 meilleurs coureurs français (et donc mondiaux) sous les yeux des 10 000 spectateurs attendus, qui pourront assister à un spectacle exceptionnel.

À 10 minutes d’un aéroport international

Durant trois jours l’élite mondiale sera présente dans la Station des Monts-Jura pour la deuxième fois depuis 2009. La présentation officielle de la compétition organisée par l’association Monts-Jura Sport Événement présidée par Sylvain Léandre, s’est déroulée au Chalet La Mainaz à Mijoux en présence des élus de la communauté de communes du Pays de Gex, du Syndicat Mixte de la Station des Monts-Jura et du Conseil général de l’Ain.

L’occasion pour eux de souligner l’importance d’une telle compétition pour la « promotion du territoire qui se trouve à dix minutes d’un aéroport international. C’est une formidable occasion de faire connaître la Station et de faire savoir qu’on fait de l’alpin dans le massif du Jura ».

Pour la réussite de ce week-end, les équipes techniques sont à pied d’oeuvre pour travailler la neige bien présente et préparer une piste dont la réputation n’est plus à faire. Avant les Jeux Olympiques de Sotchi, les tricolores avaient eu l’occasion d’apprécier un profil de piste digne des coupes du monde.

Une voix jurassienne

Soucieux de faire de cette manifestation un rendez-vous populaire, les organisateurs ont concocté tout un programme d’animations. Tandis que les commentaires seront assurés par des professionnels : Christopher Hardy (présent aux Jeux Olympiques de Vancouver) et Alexandre Pasteur de Pontarlier, qui effectuera son dernier commentaire pour Eurosport avant de rejoindre le 1er avril l’équipe de France 2 pour laquelle il commentera le cyclisme et le ski.

On fait aussi du ski alpin sur le massif du Jura

Par ailleurs, le matin, le grand public pourra accéder aux remontées mécaniques dès 7 h 30 au prix unique d’un euro pour aller rejoindre le site de compétition sur le glacier. L’organisation de ces championnats de France représente un budget de 170 000 €. Celui-ci est supporté pour un tiers par la Communauté de communes, pour un tiers pour le Conseil général de l’Ain et pour un tiers par les partenaires privés, les communes de Lélex, Mijoux, Crozets ainsi que le Conseil régional. Tandis que l’organisation apporte 50 000 €. La précédente édition des championnats de France organisés sur ce même site en 2009 avait permis d’estimer à 900 000 € les retombées médiatiques de notoriété hors internet. Pour l’accueil des athlètes, des accompagnateurs, des journalistes… les deux hôtels et le village vacances de Lélex sont mobilisés, tous comme les hébergements de Chézery, Lajoux, Lamoura, Les Hautes-Combes, La Faucille, Mijoux…

Quatre jours de fête

Vendredi 24 mars. Apéro live music et concert à partir de 19 h 30. Pendant les épreuves. Accès piéton à 1 €. Orchestre de rue et DJ Lass. Commentaires d’Alexandre Pasteur et Christopher Hardy.

Samedi 25 mars. Dès 18 h : cérémonie de remise des prix en public à Lélex. Slalom de la Jonquille. Tirage au sort des dossards des slaloms du dimanche en présence des skieurs. Soirée officielle.

Slalom de la Jonquille avec Laurent Gerra Le slalom géant solidaire de la Jonquille ouvert à tous, se déroulera sous le parrainage de Laurent Gerra samedi 25 mars à partir de 13 h. Il y aura les coureurs des équipes de France pour ouvreurs de luxe. Grâce au parrainage de RichesMonts, l’inscription de 15 € sera entièrement reversée à l’Institut Curie pour la recherche contre le cancer. Chaque inscrit recevra son dossard souvenir, un t-shirt et un cadeau surprise. La remise des prix pour les plus jeune se fera sur le podium des championnats de France en présence des champions. Inscriptions possibles jusqu’au 24 mars sur www.unejonquillepourcurie. fr ou à la Maison du tourisme de Lélex.

Programme des courses

Samedi 25 mars. Géant hommes. 1ère manche à 9 h, 2e manche à 11 h. Slalom des Jonquilles à 13 h.

Dimanche 26 mars. Slaloms. 1ère manche D. à 8 h 30, 1ère manche H. à 10 h, 2e manche D à 11 h 30, 2e manche H. à 13 h.

Lundi 27 mars. Géant dames. 1ère manche à 9 h, 2e manche à 11 h.