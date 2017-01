Les caricatures de Pascal Garcia

Deux ans après l’attentat de Charlie Hebdo, la médiathèque Firmin-Gémier de Saint-Amour propose un zoom sur les caricatures avec les créations de Pascal Garcia, dessinateur de presse. Comment devient-on humoriste de presse ? Pour quoi faire ? sont quelques-unes des questions qui seront évoquées lors de l’exposition qui se déroulera du 10 au 20 janvier. Une conférence sur l’humour dans la presse, avec la participation de Christophe Fléchon, auteur et chroniqueur de presse indépendant, et Pascal Garcia clôturera l’exposition, vendredi 20 janvier à 20 h 30 (entrée libre). La médiathèque est ouverte le mardi de 16 h 30 à 19 h, le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.