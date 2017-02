L’association Artisanat Sport Convivialité (ASC), créée il y a trois ans compte aujourd’hui dix-sept membres, tous artisans sur le bassin dolois. Elle a pour objet de créer des moments de convivialité et d’effectuer des actions de mécénat pour des clubs sportifs qui ont des petits budgets. En 2016, le club de base-ball de Dole et le club de football de Rochefort ont bénéficié de l’aide de ASC. Cette année le club de Dole Water-polo a reçu un chèque de 1 100 euros et Mélissa Hachadi et Orlane Melot 600 euros pour leur particiption au 4 L Trophy, qui se se déroule au Maroc du 16 au 26 février.

Après deux années sans activités en 2009 et 2010, le club de water-polo a pris son autonomie et a redémarré pour la saison 2011. Quatre équipes sont engagées en compétition : une équipe senior en régionale entraînée par Marc Simon, et trois équipes de jeunes de onze, treize et quinze ans

Mélissa Hachadi et Orlane Melot apprécient particulièrement le don qui vient de leur être fait pour réaliser ce rallye pour lequel le financement n’est pas aisé à trouver.

Romaric Isarte à l’initiative de la création de ASC, et président de l’association a rappelé le plaisir que ces artisans ont à pouvoir aider à la pratique du sport. Pour créer cette convivialité qu’ils recherchent, et récolter des fonds, ils organisent le 17 mars à la salle Garibaldi à Dole, une soirée mets et vins qui comprendra la dégustation de cinq vins, l’apéritif et le repas, pour la somme de 40 euros (réservations au 06 88 93 66 44).