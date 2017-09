Le « Centre européen d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe siècles) » (CEEB), est un centre basé à Neuchâtel, en Suisse, réunissant des centaines d’universitaires à travers le continent, spécialisé dans ladite période historico-géographique. « Chaque année, nous nous réunissons, généralement dans une grande capitale européenne, afin de nous rencontrer, d’échanger et de présenter nos travaux et nos recherches », explique Paul Delsalle, universitaire à l’université de Bourgogne Franche-Comté, et d’ajouter, « après Münster en 2016, nous avons voulu revenir en France, sur le territoire d’origine des Bourguignons ; car il faut savoir que Lons-le-Saunier était l’une des principales villes de ce comté. »

Autour des Chalon et de la noblesse

Du 21 au 24 septembre, entre Lons-le-Saunier et Arlay, une trentaine de chercheurs se retrouveront donc pour alterner conférences et visites lors de ces 58e rencontres du CEEB, qui auront pour thème « Autour des Chalon et de la noblesse en pays bourguignons (XIVe-XVIe siècles) ». Des conférences qui seront également librement ouvertes au public, lors des journées du 21 et 22 septembre, dans l’ancienne mairie de la préfecture du Jura.

Mais l’universitaire tient a être clair : « Ces conférences s’adresse a des personnes passionnées par la période et qui ont un minimum de connaissances sur le sujet ; bien qu’ouverte à tous, elles ne sont pas grand public. »

• Jeudi 21 septembre, à l’ancienne mairie ; de 9 h 45 à 12 h, puis de 14 h à 18 h 30. Vendredi 22 septembre ; de 8 h 30 à 12 h, puis de 14 h 30 à 17 h 30.

www.unine.ch/ceeb/home.html