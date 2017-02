Légère hausse de la délinquance dans le Jura en 2016

C’est dans « un contexte de menace terroriste et de plan vigipirate qui mobilise les forces de l’ordre de manière chronophage, en plus de leur mission habituelles de lutte contre la délinquance », que le préfet du Jura, Richard Vignon, a annoncé, mercredi 1er février 2017, les chiffres de la délinquance et de la sécurité routière pour l’année 2016. Côté délinquance, il est à noter trois évolutions significatives pour l’année 2016, avec un nombre d’atteintes aux biens en diminution, avec une baisse de 3 % (-140 faits), « alors qu’au niveau national, la hausse est de 2 % » ; des atteintes volontaires à l’intégrité physique en augmentation, avec une hausse de 15 % (+177 faits) ; et un taux d’escroqueries en légère hausse, qui passe de 1 020 en 2015 à 1 045 en 2016 (+2 %).

Des chiffres qui sont à relativiser selon le préfet, qui explique « qu’au titre des atteintes à l’intégrité physique, sont comptabilisées les violences physiques, aussi bien que les menaces verbales, qui se perpétuent principalement sur les réseaux sociaux, et qui donnent lieu à des plaintes plus courantes ». Des chiffres à relativiser également aux titres des violences sexuelles, en hausse de 50 % (+55 faits), qui, selon Richard Vignon, « comptabilisent les gestes déplacés, qui, s’[il] ne les cautionne pas, sont d’un niveau de gravité plus faible ».

Des vols de voitures évitables

Le colonel Lamballe, commandant du groupement de gendarmerie du Jura, a tenu pour sa part à revenir sur les vols liés aux véhicules à moteur qui, s’ils sont en baisse pour l’année 2016 (-10 %), pourrait être en grande partie évité : « Les trois quarts des véhicules volés dans le département le sont en zone gendarmerie. Mais un certain pourcentage pourrait être évité ; sur 159 vols de voitures, 40 l’ont été sans effraction : 10 en home jacking, après avoir récupéré les clés de la voiture dans le domicile des propriétaires, et 30 parce que les clés étaient restées dans le véhicule. » Plus largement, ce sont les vols à la roulotte, dont un se produit tous les jours sur le département, qui désole le plus le gendarme qui explique que « bien souvent, dans les villages, les gens laissent les portes de leur voiture ouverte, laissant libre court aux actions des voleurs ».

Le procureur de la République de Lons-le-Saunier, Jean-Luc Lennon, a tenu lui aussi à préciser bon nombre de chiffres au regard de la justice. Tout d’abord au titre des atteintes volontaires à l’intégrité physique, qui passent de 1 199 en 2015 à 1 376 en 2016, et qui s’expliquent par « des dénonciations constantes, mais également par une instrumentalisation de la justice dans le cadre de différents familiaux, qui permet d’expliquer la hausse, sans la minimiser ». À noter, enfin, une hausse de 2 % (+25 faits) des escroqueries et infractions économiques et financières, dont le procureur se désole : « Il y a des plus en plus de personnes qui se font piéger sur internet, qui plus est facilement. Des faits qui pourraient être évités en étant vigilants et en faisant preuve d’un minimum de bon sens. »

Une recrudessence des infractions routières

Mais c’est au niveau du bilan de la sécurité routière que les hommes d’État sont le plus navrés, avec un retour aux chiffres des premières années de 2010, après une accalmie en 2015 (162 personnes blessées en 2015 pour 177 en 2016 et 18 personnes décédées en 2015 pour 29 en 2016).

« Des chiffres dont on ne peut se contenter et qui sont liés à des comportements individuels irresponsables et criminels, qui apporteront une réponse pénale de plus en plus dur », pour le procureur de la République.

À noter à ce titre une hausse de 12 % des suspensions administratives des permis de conduire (1 097 en 2015 pour 1 228 en 2016), principalement pour stupéfiants et vitesse.

Côté radar, une hausse de 44 % est à noter, avec 79 979 infractions relevées pour l’année 2016 ; des chiffres à relativiser aux vues des 94 % d’infraction de moins de 20 km/h et des 0,30 % de plus de 50 km/h. Des chiffres que l’État espère faire diminuer, en mettant en place un relevé des excès de vitesse en double sens sur les radars de Genvingey, sur la RD1083, et Alièze, sur la RD52, et en installant de nouveaux radars autonomes sur la RD 673, sur l’axe reliant Chalon-sur-Saône à Besançon.

