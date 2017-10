Ils étaient une dizaine de jeunes curieux d’une vingtaine d’années, présents ce mercredi 18 octobre, pour participer en fin de journée, au premier café d’échange sur le thème du volontariat à l’étranger, organisé par Info Jeunesse Jura au Léonz Café. Autour d’une limonade ou d’un jus de fruit, ces, pour la plupart, futurs bacheliers, étaient venus recueillir de précieux renseignements pour organiser un éventuel départ à l’étranger, en service volontaire. « Ce moment convivial d’échanges est organisé dans le cadre de la campagne d’information Time to Move, issue du dispositif Eurodesk. Le but est d’informer les jeunes intéressés sur les différents dispositifs de volontariat à l’étranger qui existent, de leur donner des outils et des conseils, pour préparer au mieux leur voyage et répondre à leurs questions », explique Jessy Gris, informatrice jeunesse à Info Jeunesse Jura, et d’ajouter, « il existe de nombreux préjugés autour du volontariat et nous sommes là aussi pour expliquer la réalité des choses : non le volontariat n’est pas fait que pour les babacools, il est fait pour tous ceux qui ont la volonté de s’engager ; non il ne sert pas uniquement à aider les pauvres, il existe de nombreux projets culturels ou sportifs ; non il n’est pas fait uniquement en direction des pays du sud, beaucoup de projets sont à réaliser en Europe. »

Une expérience unique

Témoin de cet engagement, Marion était venue pour parler de son expérience aux jeunes présents dans le bar. Partie durant un an en Pologne, la jeune femme a fait part de son expérience et s’est prêtée au jeu des questions-réponses, lui permettant de prodiguer de précieux conseils. « Le principal conseil que je leur donne, c’est d’oser se lancer malgré la peur que cela peut représenter ; c’est une expérience que l’on ne peut vivre qu’une fois. »