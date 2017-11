« Notre baptême du feu a été l’accueil du Tour de France en juillet dernier (avec 400 nuitées), avec les félicitations d’ASO (Amaury Sport Organisation). Puis l’ouverture officielle a eu lieu en août avec 1 000 nouvelles nuitées dans le mois. Nous avons notamment accueilli de nombreux anciens vacanciers ravis de retrouver l’établissement. Ce résultat est au-delà de nos espérances, dans la mesure où la commercialisation n’avait pas encore débuté puisque nous avons attendu que toutes les commissions de sécurité aient donné leur feu vert », explique Hamza Taj, PDG du Village Vacances de la Station des Rousses.

Celui-ci précise que plusieurs formules sont proposées : de la nuitée à la semaine (pas que du samedi au samedi, sauf en février), en passant par les formules week-end et de la chambre simple à la pension complète, avec des tarifs par jour et par personne en pension complète de 35 à 68 € selon la période. Et une nuitée pour trois personnes à 55 €. « Notre objectif est d’élargir notre gamme de clientèle, en complément des vacances. Nous allons nous tourner vers les entreprises pour des séminaires, les associations, les clubs du 3e âge, en partenariat avec la Sogestar ». Quatre bâtiments sont actuellement ouverts pour l’hébergement ; ce qui représente 300 lits. Le fonctionnement est assuré pour le moment par une équipe de 20 personnes dirigée par Eric Faivre.

Une équipe 100 % locale

« La force de cette équipe est qu’elle est constituée à 100 % de locaux (dont certains salariés des Jacobeys) qui connaissent déjà le territoire. Nous serons amenés à monter en puissance au fil des travaux pour arriver à 70 salariés ».

Durant l’arrière-saison, le bar est ouvert et des soirées thématiques sont régulièrement. Ainsi ce jeudi 16 à partir de 18 h, ce sera une soirée « Beaujolais nouveau ». En complément, des partenariats se mettent en place avec de grands rendez-vous sportifs : l’Oxyrace, le championnat de France de chiens de traîneaux les 20 et 21 janvier, la Transju’ en février, La Forestière, les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020. « Nous souhaitons être moteurs dans la dynamique locale et organiser des temps forts durant l’arrière-saison pour contribuer au développement de la Station ; d’autant que nous avons une capacité d’hébergement dont ne disposent pas tous les hôtels pour accueillir 80 vacanciers qui viennent via les Tour-Opérateurs en car », poursuit le PDG avant de présenter les travaux à venir.

« Nous avons commencé par le bâtiment central. Le bar, la restauration, l’auditorium et la discothèque ont été rénovés, ainsi que les quatre bâtiments de l’aile Lamoura (côté Lamoura), où tout l’éclairage est en LED. Afin de réaliser des économies d’énergie, des détecteurs de mouvement ont été installés dans les couloirs. Dans les chambres, les douches ont été rénovées et équipées d’économiseurs d’eau. Les quatre autres bâtiments de l’aile Les Rousses (côté Les Rousses) sont prêts sur le plan esthétique. Il reste à mettre en place toute la détection incendie avant le passage de la commission de sécurité, et de la commission d’ouverture début 2018.

Il restera à refaire l’hébergement se trouvant dans les étages du bâtiment central pour 2019/2020 ». Dans l’aile « sportive » du VVSTAR, les travaux de réfection de la piscine doivent débuter au printemps 2018, pour une ouverture prévue l’été suivant. Ces travaux comprennent la reprise du bassin existant, avec le maintien de deux couloirs de natation et la création d’une partie ludique et accessible aux plus petits, avec une extension sauna, hammam, jacuzzi. En complément des activités seront mises en place (aquagym…).

Ouverture du self au public

Les travaux comprendront aussi l’isolation de l’ensemble et la chaudière au fuel sera amenée à être remplacée par une chaufferie bois ou de la géothermie. L’étude est lancée en ce sens. Pour la suite, M. Taj envisage de réaménager totalement l’accueil. Actuellement situé à l’étage, il sera ramené au rez-de-chaussée, pour constituer un vrai pôle d’accueil au niveau du parking. D’ici là et dans quelques jours, début décembre, ce sera le lancement de la saison d’hiver.

« Deux week-ends sont déjà complets en février et le mois de janvier se remplit bien. Nous avons une équipe de trois commerciaux qui vont sillonner la France pour démarcher ; pour l’arrière-saison, l’été et les périodes hors scolaires. Par ailleurs nous voulons ouvrir l’établissement aux locaux ; que ce soit pour les événements tels que les concerts, mais aussi la restauration. Ainsi, dès le mois de décembre, nous proposerons deux formules au self : 13 € le midi et 18 € le soir », conclut le PDG, en précisant que le ski bus fera halte au VVSTAR.