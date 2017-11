C’est un premier pas pour le très haut débit, dont l’implantation dans la ville préfecture a voulu être marquée par l’opérateur de télécommunications Orange, dans sa boutique de la place de la Liberté, vendredi 10 novembre dernier. Entouré du maire de la ville, Jacques Pélissard, du président d’ECLA, Patrick Elvezi, et de la députée du Jura, Danielle Brulebois, le délégué régional d’Orange, Cyprien Mateos, a présenté en détail cette nouveauté dont une partie des Lédoniens du nord et du sud de la ville peut bénéficier depuis environs un mois.

Et pour justifier son propos, d’inviter Aude, une cliente du quartier En Bercaille, apparemment très satisfaite de sa nouvelle connexion internet, car c’est bien de cela dont il s’agit. Avec la fibre désormais, plus de problème de connexion ni de latence, tout va plus vite « pour travailler de chez moi, ou communiquer en webcam avec mes parents partis dans les DOM TOM, comme s’ils étaient à côté de moi ».

3 645 logements éligibles

Depuis le début du déploiement de la fibre à Lons, ce sont 3 645 logements qui sont devenus éligibles, grâce à l’implantation de 11 armoires relais (lire ci-contre). Un déploiement qui se fait également « vers les villages les plus en souffrance de l’agglomération comme l’Étoile, Messia, Publy ou Chilly-le-Vignoble », tient à préciser Cyprien Mateos. Et Danielle Brulebois, d’insister elle aussi, sur l’importante nécessité « de se déployer sur l’ensemble des territoires ruraux du département. »

Charge désormais à chaque Lédonien de se renseigner de la présence ou non de la fibre dans son quartier, via de nombreux sites internet dédiés, avant de se rapprocher d’un fournisseur d’accès internet (FAI) pour établir un contrat. Si Orange, en tant qu’opérateur de télécommunications a naturellement eu la charge de déployer le réseau, de part sa situation historique en lien avec France Télécom, l’opérateur propose également des contrats en tant que FAI ; « tout comme les autres fournisseurs, qui peuvent, dès aujourd’hui, proposer la fibre à leurs clients dans leurs agences », précise le délégué régional d’Orange.

Déploiement de la fibre

Lot 1 : Nord et sud

- 3 645 logements soit 28 % de la ville

- 11 armoires

Lot 2 : Est

- 3 461 logements soit 56 % cumulé de la Ville

- 10 armoires de rue

- Déploiement en 2018

Lot 3 : Centre et Ouest

- 5 623 logements soit 100 % cumulé de la Ville

- 16 armoires de rue

- En étude actuellement