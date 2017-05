Le Tour du Jura cycliste 2017 sera international et inédit les 27 et 28 mai

Le Tour du Jura 2017 partira samedi 27 mai d’Arbois, la cité de Pasteur qui accueille aussi le siège social du club organisateur. « Cette première étape ’facile’ sur le papier, commente Laurent Monrolin, comprendra tout de même quelques difficultés, dont un final à Offlanges et dans le Massif de la Serre. L’arrivée sera jugée à Dole, avenue du Général Eisenhower après 165 km, avec vraisemblablement la victoire d’un baroudeur ou d’un sprinteur ».

Le lendemain, l’étape sera « dans la droite ligne de celle du Tour de France, à quelques kilomètres près, entre Dole et la Station des Rousses pour 193 km et 3 000 mètres de dénivelé. Cette étape sera la plus longue de toute l’histoire du Tour du Jura et certainement parmi les plus difficiles jamais proposées. Cela promet du spectacle ! », ajoute le directeur de l’épreuve, en rappelant au passage le retour aux sources, avec la montée de la Poyat à Saint-Claude. Pour animer ces étapes, les organisateurs ont dû retenir 20 étapes parmi les 50 candidatures reçues de toute l’Europe et au-delà. « Il a fallu faire un

choix pour respecter un certain équilibre ».

Avec le Jurassien Fabien Doubey

Pour la première fois, le Tour du Jura cycliste accueillera des équipes professionnelles, dont deux étrangères : Wanty Groupe Gobert, qui compte dans ses rangs, le Jurassien Fabien Doubey et Guillaume Martin (vainqueur d’étape à Champagnole en 2012/13). Autre équipe, Androni Sidermec Bottechia, qui n’a pas été retenue sur le Tour d’Italie, « avec une formation assez jeune dont Bonusi et le sudaméricain Bernal qui est l’un des coureurs les plus prometteurs de sa génération ». Les équipes continentales seront 07111 Cycling, Amore et Vita (dont Danilo Celano, 7e du Tour des Alpes), Start Vaxes, Roth Akros (dont le champion de Suisse Jonathan Fumeaux), CK Pribram et GM Europe Ovini. Seront également présentes deux équipes de sélection nationale russe et suisse moins de 23 ans. Parmi les fidèles coureurs, le Centre Mondial du cyclisme et le Lotto Soudal U23. Côté français, seront dans le peloton le CC Etupes, AVC Aix-en-Provence, Creuse Oxygène Guéret, SCO Dijon, le Club cycliste Nogent-sur-Oise

(vainqueur du maillot vert 2016), Sojasun Espoirs et le Team Pro Immo Nicolas Roux avec deux anciens vainqueurs Pierre Bonnet et Sébastien Fournet-Fayard. Sans oublier le petit Poucet que sera l’Amicale cycliste Bisontine.

Vingt équipes sont engagées.

CC Etupes (Fra) : 1. Rémi Aubert, 2. Mathieu Garnier, 3. Edouard Lauber, 4. Arnaud Pfrimmer, 5. Maxime Robert, 6. Romain Seigle.

Wanty-Groupe Gobert (Bel) : 11. Guillaume Martin, 12. Thomas Degand, 13. Fabien Doubey, 14. Guillaume Levarlet, 15. Xandro Meurisse, 16. Marco Minnaard.

Androni-Sidermec-Bottecchia (Ita) : 21. Raffaello Bonusi, 22. Mattia Frapporti, 23. Kevin Rivera Serrano, 24. Luca Pacioni, 25. Ivan Ramiro Sosa Cuervo, 26. Matteo Spreafico.

Amore & Vitta (Alb) : 31. Danilo Celano, 32. Pierpaolo Ficara, 34. Marco Bernardinetti, 35. Uri Martins Sandoval, 36. Marleni Zmorka.

0711/Cycling (Ger) : 41 Moritz Fußnegger, 42. Nicola Toffali, 43. Max Wörner, 44. Jonas Engel, 45. Arnold Fiek, 6. Erici Alfaro Dufour.

Ck Pribram Fany Gastro (Cze) : 51. Martin Boubal, 52. Martin Hebik, 53. Röbert Mälik, 54. Jan Stöhr, 55. Pavel Stöhr, 56. Pavel Gruber.

GM Europa Ovini (Ita) : 61. Leonardo Canepa, 62, Antonio Di Sante, 63. Sebastian Lander, 64. Davide Pacchiardo, 65. Antonio Parrinello, 66. Marco Tizza.

Roth-Akros (Sui) : 71. Roland Thalmann, 72. Valentin Baillifard, 73. Jonathan Fumeaux, 74. Pimin Lang, 75. Mathias Reutimann, 76. Colin Chris Süssi.

Start Vaxes Cycling Team (Bol) : 81. Elias Afewerki, 82. Alexander Ray, 83. Matthias Van Aken, 84. Rene Guillermo Corella Braun, 85. Alejandro Luna Victoria, 86. Pita Cristian David.

Lotto Soudal U23 (Bel) : 91. Bjorg Lambrecht, 92. Ruben Apers, 93. Mikkel Froelich Honore, 94. Kevin Inkelaar, 95. Ward Jaspers, 96. Thomas Vereecken.

Equipe de Suisse : 101. Patrick Müller, 102. Gino Mäder, 103. Martin Schäppi, 104. Niels Knipp, 105. Luca Cairoli, 106. Justini Paroz.

Equipe de Russie : 111. Nikolay Cherkasov, 112. Evgeny Kobernyak, 113. Roman Kustadinchev, 114. Stepan Kuriyanov, 115. Alexandr Kulikovskiy, 116. Dimitri Markov.

Centre Mondial du Cyclisme (Sui) : 121. Antonio Barac, 122. Barnabas Peak, 123. Daniel Jara, 124. Batuham Ozgür, 125. Siarrhei Schauchenka, 126 Onur Balkan.

Team Pro Immo Nicolas Roux (Fra) : 131. Pierre Almeida, 132. Pierre Bonnet, 133. Sébastien Fourney-Fayard, 134. Pierre-Henry Lecuisinier, 135. Florent Pereira, 136. Theo Vimpere.

Sojasun Espoir (Fra) : 141. Willy Artus, 142. Julien Guay, 143. Fabien Lebreton, 144. Emmanuel Morin, 145. Martin Rapin, 146. Maxime Renault.

CC Nogent-sur-Oise (Fra) : 151. Romain Bacon, 152. Nicolas Garbet, 153. Thomas Joly, 154. Kevin Lalouette, 155. Samuel Leroux, 156. Clément Penven.

SCO Dijon Team Materiel-velo.com (Fra) : 161. Jeremy Defaye, 162. Guillaume Gauthier, 163. Adrien Guillonnet, 164. Mathieu Pellegrin, 165. Benjamin Pascual, 166. Julien Souton.

Creuse Oxygène (Fra) : 171. Thomas Chassagne, 172. Baptiste Constantin, 173. Nicolas David, 174. François Fonfrede, 175. Thomas Girard, 176. Maxime Urruty.

AVC Aix-en-Provence (Fra) : 181. Yohann Barbas, 182. Florent Castellarnau, 183. Mathieu Converset, 184. Alexis Dulin, 185. Grégoire Tarride, 186. Julien Trarieux.

AC Bisontine (Fra) : 191. Benjamin Dyball, 192. Jaakko Hanninen, 193. Antonin Dauriannes, 194. Gaël Dureuil, 195. Ludovic Viennet, 196. Léo Bouvier.

La présentation des équipes aura lieu en public vendredi 26 mai à 18 h au Conseil départemental à Lons-le-Saunier.