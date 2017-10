Voilà plus de 30 ans que la ludothèque offre aux Lédoniens, petits et grands, d’innombrables plaisirs ludiques. Du jeu d’imitation, dînette et autre garage, en passant par leur jeu d’éveil, éducatif, de création, de construction, ou encore de société, ce sont plus de 5 000 références qui constituent ce château de l’amusement, dont les locaux sont attenants à la Maison Commune de la Marjorie.

À la tête de cette contrée merveilleuse, deux reines du jeu aux connaissances multiples ; Chantal Mossu-Tissot et Sylvie Montandon. Leur royaume : d’innombrables jeux qu’elles prêtent aux adhérents de la ludothèque, à raison de deux jeux pour deux semaines, une trentaine de grands jeux, pour les collectivités et les gros événements, et plusieurs salles de jeu, pour laisser libre court aux passions imaginaires des enfants.

Généreuses, les souveraines diffusent leurs richesses à raison de 1 000 jeux par mois prêté à leurs centaines de fidèles vassaux ; « des adhérents qui viennent en famille la plupart du temps. Surtout avec de jeunes enfants. À partir de 8 ans, nous les perdons, pour les retrouver ensuite lorsqu’ils ont une vingtaine d’années, pour les jeux de société ». Puissantes, les deux reines du jeu ne cessent d’étendre leur royaume en faisant l’acquisition de plus de 200 jeux par an.

Les journées qui se raccourcissent, les temps maussades, et les vacances scolaires qui approchent sont autant d’atouts pour que Chantal Mossu-Tissot et Sylvie Montandon développent, chaque jour un peu plus, leur pouvoir bénéfique. Un pouvoir qui réside en une dizaine de jeux que les deux femmes nous ont révélés.

• Pour les touts petits :

1. La pyramide magique

« C’est une tour avec des roues de couleurs, de matières et de formes différentes qui se superposent. L’ensemble tourne sur soi même grâce à une vis sans fin, ce qui rend ce jeu magique et distrayant. » - dès 6 mois.

2. La girafe toboggan

« Là aussi nous sommes sur un jeu de mouvement. La girafe, en bois, fait glisser le long de son corps, de haut en bas, des toupies de couleurs et de formes différentes, dans un mouvement de va-et-vient très amusant. » – dès 9 mois.

3. L’escargot musical

« Un escargot culbuto qui possède un miroir, donc qui brille et qui attire l’œil de l’enfant. Il fait également de la lumière, et de la musique, avec l’avantage de ne pas être trop forte, donc pas agressive pour l’enfant, et pas ennuyante pour les parents. » – dès 3 mois.

• Pour les enfants :

1. Minibois

« C’est un jeu jurassien en bois et en couleur. Plus qu’un simple jeu de cubes qui s’empilent, ce jeu demande un peu plus de dextérité, car les cubes peuvent s’encastrer pour faire de vraies constructions. » – dès 2 ans.

2. Monza

« C’est un jeu de société qui a l’avantage de pouvoir réunir toute la famille ; les plus petits joueront de manière simple, et les plus grands, voir les parents, de manière plus stratégique. Sur le principe du circuit de F1 de Monza, en Italie, les joueurs doivent faire avancer leur voiture sur des cases de couleurs. » – dès 4 ans.

3. Le puzzle des Poussins

« Un puzzle sur le thème des poussins de Claude Ponti, qui sort de l’ordinaire. En plus d’être très beau, ce puzzle, simple, regorge de milliers de détails amusants pour les enfants. » – dès 4 ans.

• Pour les grands enfants :

1. Timeline

« Un jeu de carte dans lequel les participants doivent replacer dans l’ordre les cartes relatives à des événements historiques en leur possession sur un plateau chronologique. Parfait pour l’échange intergénérationnel, des enfants, aux grands-parents. » – dès 10 ans.

2. Zingamino

« Un jeu de domino de forme circulaire qui mixe les chiffres et les couleurs. Idéal pour revisiter et moderniser un classique comme les dominos. » – dès 8 ans.

3. Dixit Odyssey

« Un très beau jeu de société, fait de belles illustrations, qui fait appel à la sensibilité de chacun. Le conteur évoque un mot, un son, une phrase, et chacun doit deviner à quelle image cela correspond. » – dès 8 ans.

4. Les aventuriers du rail

« Un jeu qui a beaucoup de succès chez les jeunes adultes. D’une durée d’environs une heure, ce jeu qui évoque la notion de voyage requiert de la stratégie ; le but étant de construire des liaisons ferroviaires dont l’objectif est secret, avec un stock de wagons, face à des adversaires qui auront le même but. »