Le top 10 des lieux incontournables de la rédaction en hiver dans le Jura

1. Les caveaux

Si les vins du Jura s’apprécient toute l’année à travers les sept AOC, c’est durant l’hiver que vous aurez l’occasion d’aller à la rencontre des vignerons, beaucoup plus libres de leur temps pour vous accueillir et vous faire découvrir leur production.

Si des visites sont bien entendues organisées par les Offices de tourisme et autres organismes d’oenotourisme, n’hésitez pas à pousser vous-même les portes des vignerons d’Arbois, de Poligny, de la Haute-Seille, de l’Étoile ou du Sud Revermont. Sur près de 80 kilomètres, le vignoble du Jura se laissera découvrir ou redécouvrir d’un œil nouveau en cette saison hivernal.

2. La cascade du Hérisson

Au Lieu-dit Val Dessus, à Ménétrux en Joux, la célèbre cascade du Hérisson s’offre, en hiver, sous un tout nouveau jour. Exit la randonnée dans les sous-bois ombragés, à la recherche d’un peu de fraîcheur dans la moiteur de l’été.

La randonnée vers la cascade du Hérisson en cette période de l’année offre un tout autre visage. Plus sauvage, lorsque la brume envahie les sentiers pour vous transporter vers des contrés oniriques. Avec un peu de chance, le froid aidant, vous arriverez au pied de la cascade, gelée, vous offrant un spectacle inédit et magique.

3. Le belvédère de la Croix Rochette

Situé à Saint Maur, le belvédère de la Croix Rochette offre une superbe vue sur les Monts Jura. Avec sa table d’orientation, vous pourrez vous repérer aisément lors de vos randonnées hivernales.

Un lieu connu et apprécié des Lédoniens qui aime s’y promener lorsque la brume envahie la ville. Surplombant la vallée, le lieu s’offre régulièrement au soleil, donnant un charme tout particulier et contrasté avec le reste des environs.

4. La ligne des Hirondelles

Voyagez entre terre et ciel à travers le Jura, sur les 120 km de voie de chemin de fer qui séparent Dole de Saint-Claude. Un voyage de 2 h 30 sur la ligne des hirondelles à travers la forêt de Chaux, les vignobles d’Arbois, les plateaux de Grandvaux et la Vallée de la Bienne.

5. Les thermes

À Salins-les-Bains, comme à Lons-le-Saunier, les thermes en hiver sont des cocons douillets où il est agréable de se retrouver, entre amis, en famille ou en couple.

Profiter d’une parenthèse de bien-être et de chaleur dans la froideur de l’hiver, rien de plus agréable et revigorant pour le corps et l’esprit. Avec l’ouverture prochaine, début février, des nouveaux thermes de Salins-les-Bains, vous n’aurez plus aucune excuse pour découvrir ce futur incontournable.

6. Le musée du jouet

Un classique incontournable, le musée du jouet de Moirans-en-Montagne est un de ces lieux où l’on aime flâner durant l’hiver. Bien au chaud dans notre nostalgie, l’on parcourt les allées du musée comme autant de souvenir d’enfance. À noter que le musée accueil jusqu’au 6 mars une exposition sur les jeux et jouets inspirés du vélo à travers les âges.

7. L’atelier des savoir-faire de Ravilloles

Situé à 15 minutes de Saint-Claude, l’atelier des savoir-faire de Ravilloles propose une plongée au cœur de l’artisanat jurassien. À travers les cinq espaces du lieu ; la salle des matières, l’espace d’interprétation, la salle des machines et de démonstrations, la vitrine des savoir-faire, l’espace d’innovation et l’exposition temporaire, vous découvrirez ou redécouvrirez la richesse du patrimoine et de l’artisanat local, souvent imité, jamais égalé.

8. La maison de la Vache qui rit

Là aussi un classique qui occupera de manière ludique vos week-ends d’hiver, et ceux de vos enfants. Conviviale, drôle et pleine de surprises, la maison du plus célèbre des bovins vous fera parcourir son histoire à travers les âges et les pays.

Boîtes, affiches, chansons et films publicitaires, produits dérivés, œuvres d’art et œuvres détournées, tout est bon dans… la vache qui rit.

9. Le parc animalier du Hérisson

Héria, le parc animalier du Hérisson, situé à 7 km de Doucier est un espace naturel de tourbières, où se côtoient les grands herbivores primitifs comme l’Aurochs, la Highland Cattle et le Tarpan. Mais c’est aussi un parc animalier atypique où se côtoient, sur un même site, une fauconnerie, une mini-ferme, une ferme équestre, etc.

Le parc met également l’accent sur la pédagogie et l’utilisation de la médiation animale dans des programmes thérapeutiques. De quoi apprendre à mieux connaître de manière pédagogique, nos amis primitifs.

10. Le fort des Rousses

Si les Rousses sont surtout connues pour leurs pistes de ski, le fort, situé à 1 150 m d’altitude, est un incontournable du Jura, qui dès l’hiver, dégage un charme inimitable. Mais bien plus que le bâtiment militaire, c’est ce qu’il renferme qui mérite toute l’attention ; 214 m de cave d’affinage où maturent plus de 150 000 meules de comté Juraflore de la fromagerie Arnaud.