Trois ans après sa réouverture, quel risque le Space prend-il en ouvrant samedi dernier, malgré l’arrêté de fermeture qui lui avait été signifié la veille ? Aucun, assure le fondateur de la discothèque, Noël Lambert qui, bien qu’officiellement retiré, se charge de convaincre les autorités que l’établissement respecte parfaitement les obligations qui lui sont demandées.

Il explique que la visite réglementaire de contrôle des installations de désenfumage a bien été effectuée, mais le technicien n’a pas pu procéder à la mesure du débit d’une des turbines en raison de la hauteur. Revenu ce lundi, le même technicien a cette fois procédé à une vérification de l’intégralité des installations. « Tout rentrera dans l’ordre et on n’en parlera plus ! », prédit Noël Lambert, que la sanction subie irrite :

« S’il fallait quatre issues de secours, j’en mettais huit. On nous a fait installer onze turbines pour 300 000 euros. Même s’il y en a une qui tire un peu moins bien que les autres, on sait qu’on ne met pas les clients en danger », s’irrite Noël Lambert.

Reste que, du côté des autorités, on n’entend pas se contenter de paroles. Si le Space disposera peut-être d’un arrêté d’ouverture en bonne et due forme d’ici le prochain week-end, cette autorisation ne sera que temporaire, le maire maintenant l’injonction faite à la boîte de nuit de se conformer avant le 1er avril aux différentes injonctions listées dans le procès-verbal de la réunion de la sous-commission pour la sécurité contre le risque d’incendie dans les établissements recevant du public auquel Voix du Jura a eu accès.

