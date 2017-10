« Sans toutes les aides de nos partenaires, publics et privés, notre club serait en déficit », déclarait samedi après-midi Jean Peclet, trésorier du ski-club du Plateau du Lizon, à l’occasion de l’assemblée générale qui s’est tenue à la salle des fêtes. À l’issue de la présentation du bilan financier, il annonçait un excédent de 539 € (contre 1 813 € l’année précédente) pour un budget global de 193 000 € ; ce qui témoigne d’une gestion rigoureuse pour le club le plus important du Massif jurassien qui compte plus de 500 licenciés.

En coupe d’Europe

Ceux-ci sont répartis dans les quatre disciplines : ski alpin, ski de fond, freestyle et telemark ; auxquelles s’ajoute la section handisport, qui est la seule du massif avec parmi les licenciés, deux athlètes mal voyants qui se distinguent au niveau national : Alexis Trougnou (vice-champion de France de slalom avec Stéphane Chambost) et Thomas Civade (champion de France de slalom et de ski cross avec Fabien Chambost).

Thomas et Fabien qui n’ont pas pu participer la saison passée à deux coupes de France faute de moyens, vont franchir un nouveau cap cette année puisqu’ils vont attaquer les compétitions en coupe d’Europe dans deux semaines à Landgraaf aux Pays-Bas. Concernant la section handi qui compte douze skieurs licenciés, son responsable Alain Delacroix, rappelait la présence indispensable au club de 18 bénévoles formés pour accompagner les handisports et trois formateurs.

Reprise des cours le 6 janvier 2018

Dans les autres disciplines, la saison passée a été compliquée par les caprices de la météo. Malgré tout 30 jours de ski ont pu avoir lieu dans la saison, et 22 séances d’entraînement. 19 jeunes compétiteurs ont participé à des épreuves, avec à la clé 6 podiums et une 5e place pour le club au Trophée Julbo (Coupe du Jura). Pour la prochaine saison, les cours reprendront le 6 janvier prochain jusqu’au 10 mars, toujours le samedi après-midi à La Serra.

Deux sorties sont prévues dans les Alpes les 20 janvier et 24 février, puis deux week-ends seront organisés les 3 et 4 février puis les 23 et 25 mars. La question a été posée de faire, ou pas, les déplacements en bus, dans la mesure où il n’est pas possible une semaine à l’avance d’avoir un nombre suffisant pour remplir les bus. Autre date à retenir le 18 février pour le concours de la Serra et dès ce samedi 28 octobre à 14 h à la salle des fêtes de Lavans-les-Saint-Claude pour l’assemblée générale du comité régional de ski du Massif jurassien. En fin de réunion, quatre dirigeants ont reçu la médaille du mérite fédéral : Dorine Grillet-Araujo, Alain Delacroix, Jean Péclet et Patrick Chevassus.