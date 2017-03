Elections. Citoyen. Eglise.

Retrouver le sens du politique, c’est le thème si actuel de la conférence qui sera donnée le lundi 13 mars à 20 h 30 à l’Oppidum de Champagnole par l’Evêque d’Autun, Monseigneur Benoît Rivière. Cette conférence donnée à quelques jours des élections présidentielle ne cherche pas à orienter la décision des participants : son but est d’éveiller les électeurs en débattant de sujets d’actualité. Ceci pour y voir plus clair et de se forger son idée personnelle. Les thèmes abordés lors de cette conférence seront : la solidarité, l’emploi, la mondialisation, l’Europe, l’écologie pour arriver sans doute à la conclusion que voter est un droit mais aussi un devoir. Monseigneur Vincent Jordy, évêque de Saint-Claude, fera partie de la nombreuse

assistance attendue.