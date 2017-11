Jusqu’en 2003, l’équipe du Secours Catholique de Saint-Claude procédait à une collecte de fonds par le biais d’une quête. Et puis, sous l’impulsion de son nouveau responsable Michel Roux et de son épouse Cécile, l’idée a pris forme d’organiser une grande braderie.

« Pour nous cela paraissait beaucoup plus convivial et cela permettait de favoriser les rencontres entre des personnes de tous horizons. Depuis la braderie, qui a d’abord été organisée place du 9 avril 1944, a été transférée au Presbytère, 3, rue de la sous-préfecture, avec chaque année un certain succès, puisque la vente nous permet de faire un bénéfice d’environ 4 500 € afin de pérenniser nos actions auprès des plus démunis », poursuit le responsable qui a décidé cette année de transmettre le témoin.

Tout en restant bénévole, il est désormais remplacé par Bernadette Jean-Prost, qui faisait partie du Secours Catholique depuis 2011. Ainsi c’est conjointement qu’ils lancent cette nouvelle braderie qui aura lieu du 16 au 19 novembre prochain au presbytère et durant laquelle seront vendus des articles provenant de dons récoltés tout au long de l’année : vêtements, vaisselle, linge, livres… Le tout étant vendu à des prix modiques.

Accueil, aide aux devoirs…

Rappelons que tout au long de l’année, l’équipe de Saint-Claude organise l’aide aux devoirs pour des enfants du primaire les lundis, mardis, et jeudis de 16 h 30 à 18 h, ainsi que les mercredis de 14 h à 15 h pour les collégiens. Elle assure aussi pour deux ans la présidence de l’Épicerie Sociale, sous la houlette de Marie-Odile Michaud, avec deux permanences une semaine par moi, les mardis et vendredis après-midi. Autre moment important, l’accueil du vendredi de 15 h à 17 h, auquel s’ajoute dans la continuité la soupe à partir du mois de décembre.

Chaque année, une veillée de Noël est également organisée le 24 décembre pour permettre aux personnes dans le besoin, mais aussi aux personnes seules ou/ et isolées de ne pas être seules pour ce moment de fête qui est organisé par les bénévoles, avec l’aide personnes accueillies. « Pour mener à bien toutes ces actions, nous avons besoin de moyens, mais aussi de bénévoles. Actuellement notre équipe est composée de 17 personnes, dont un noyau dur de 9. Nous serions heureux d’accueillir de nouvelles personnes ; sachant que pour les bénévoles qui assurent l’accueil, une formation peut être proposée ».

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact par téléphone au 03 84 45 41 44 ou au local 26, rue du collège pendant les heures d’ouverture.