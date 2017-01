Depuis vendredi, les artisans et entreprises doloises du bâtiment ont investi la Commanderie pour la 36e édition des Journées de l’habitat. Le point de vue de deux entreprises présentes pour la première fois. Rencontre aussi, dans les coulisses de l’événement, avec les responsables de la société Dol’Agape et avec Didier Bailly-Maître, dont le stand attire tous les regards.

.

.

MODD : aux Journées de l’habitat de père en fils

Jérôme Bullier a de nombreuses fois participé aux Journées de l’habitat avec son père, entrepreneur en bâtiment, mais c’est la première fois qu’il le fait en tant que responsable de sa société, le bureau d’études MODD qu’il a fondé depuis une dizaine d’années et basé à Chaussin. Jérôme Bullier est licencié en génie civil ; il réalise des études pour des permis de construire, des plans, du suivi de chantier, des études thermiques et des expertises amiables et contradictoires. 50 % de son activité sont consacrés à la maîtrise d’ouvrage, 30 % à l’expertise et 20 % aux études thermiques.

« Il est important que je sois présent sur ce salon pour augmenter ma notoriété. Au Salon Made in Jura, j’ai eu de très bons contacts et pour ce salon de l’habitat qui attire toujours la foule, cela se passe également très bien »

MH Déco : un coach pour votre maison

MH Déco est présent pour la première fois à Dole, après avoir participé à des salons à Dijon et Besançon. Justine Prod’Hon propose aux visiteurs de participer à une séance de coaching déco ce qui lui permet de présenter son métier et guider les gens dans la réalisation de leur projet.

« La participation à un salon est essentielle pour me faire connaître. Les retours ne sont pas forcément immédiats, mais les personnes qui ont un véritable projet reprennent souvent contact avec moi ».

Au cours des deux premiers jours du salon, une dizaine de personnes avaient déjà participé à une séance de coaching déco. Il reste encore des places pour ce lundi ; durée : environ une demi-heure.

Dol’Agape : partenaire du salon depuis 33 ans

Depuis trente-trois ans, la maison Fiumana, devenue Dol’Agape, est partenaire des Journées de l’habitat. Il s’agit pour le traiteur d’assurer la production et le service des repas pour les exposants et les visiteurs le samedi, dimanche et lundi midi, soit trois services de deux cent cinquante repas. Dol’Agape fournit également les accompagnements salés, chauds et froids et une cassolette de volailles aux morilles pour l’apéritif lors de l’inauguration qui accueille environ cent cinquante personnes. La soirée de gala du samedi est un moment fort et les cent soixante participants ont pu se régaler avec un feuilleté d’écrevisses au safran, un pavé de veau aux morilles, des légumes, fromages et vacherin fait maison.

« C’est un plaisir et un honneur d’être partenaire de cet événement et les membres sont maintenant devenus nos amis. Dol’Agape fait d’ailleurs partie de l’association », note Philippe Legrand.

[Propos recueillis par notre correspondant local J.-L. Millet]

.

[VIDEO] Un décor inédit pour votre salle de bain :

Didier Bailly-Maître présente un fond de douche. Sur les panneaux, le client a la possibilité de faire imprimer l’image de son choix. Explications :

(A voir sur le stand n° 65 – entreprise DBM / Prunneaux).

.

.

[album photos] LE SALON EN IMAGES :

. . Les Journées de l’habitat 2017 se poursuivent ce lundi 30 janvier. Ouverture de 10 h à 18h. GRATUIT Restauration possible sur place.

Le programme des conférences au cours de cette 4e journée :

- 10 heures : le finanacement de la dépendance, par Me Emmanuel Moyse.

Plus d’infos : www.journeeshabitatdole.fr