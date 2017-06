Ce dimanche en fin de journée, onze fanfares, le Grand Ensemble de percussions bidonnant, le Chœur à Prendre et l’Ensemble symphomatiques emplissaient la scène dressée sur la place Nationale à Dole pour un final de Cirques & fanfares éblouissant.

Auparavant, le M. Loyal du festival avait proclamé le résultat du dépouillement des urnes dans lesquelles les spectateurs avaient glissé un bulletin de vote pour leur fanfare et leur spectacle préféré.

What’s Next ? : le public décide de la suite

Dans la catégorie cirque de rue, la Quatuor Stomp a surclassé la concurrence. Les quatre jeunes gens qui composent cette compagnie sont canadiens, toulousain, américain et d’origine franco-canado-congolaise. Incroyables acrobates, ils relèvent un véritable défi : laisser le public décider du déroulement du spectacle. “Ça le garde vrai, on ne tombe jamais dans la répétition”, souligne un des membres de cette compagnie fondée il y une dizaine d’années et qui, avec “What’s Next”, abandonne la formule des numéros de cabaret pour créer son premier véritable spectacle.

A la faveur d’un intense bouche-à-oreille, le Quatuor Stump a attiré la foule sur le parvis de la Médiathèque, le public s’installant même le long de la rue du Vieux-Château. “C’était top. Dans certains festivals, il faut se battre pour attirer l’attention des gens. Là, ils étaient tout de suite prêts et très demandeurs. Plus les gens nous donnent d’énergie, plus on en donne nous aussi”, confient les artistes, qui remportent dix kilos de saucisse de Morteau. Ce trophée original s’ajoute ceux déjà gagnés sur des festivals en Suisse, en Nouvelle Zélande et au Canada.

Après Dole, les quatre acrobates étaient attendus dès ce lundi à Berne. Ils joueront ensuite aux Pays-Bas, en Angleterre puis à Montréal. Ils doivent revenir en France à la fin de l’été pour le festival d’Aurillac puis à Tournus.

Ça démarre fort pour SopaLoca

Côté fanfares, le Always Drinking Marching Band cède son titre à sept musiciens lyonnais qui pratiquent une cumbia à mi-chemin entre sa version originale, basée sur les percussions et les voix, et la forme orchestrale avec clarinette et cuivres sous laquelle cette musique latino-américaine s’est fait connaître en Europe dans les années 70.

Le projet de la compagnie SopaLoca est né il y a un an et demi, à la suite de vacances que les musiciens avaient passées ensemble. Plusieurs d’entre eux connaissaient Cirque & Fanfares pour y être venus en qualité de spectateurs ou même comme bénévole. Le vote du public dolois en leur faveur a été pour eux une belle surprise d’autant, assure Thomas, qu’il y avait cette année “une très belle programmation “.

Cet été, la SopaLoca va notamment se rendre à Chalon dans la Rue et à Aurillac. Ils ont aussi été invités à jouer au festival des cuivres du Monastier et à L’Abeille Beugle au Château du Poet-Célard dans la Drôme.