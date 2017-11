Le poète Guy Thomas (parolier de Jean Ferrat) remporte le prix Louis Pergaud

Pillemoine, Jean Ferrat, chanson, poèmes

« La chanson permet de dire en 3 minutes ce que les autres disent en 350 pages. Une chanson bien faite, c’est tout un art », explique le poète Guy Thomas connu pour avoir été chanté par à de nombreuses reprises par Jean Ferrat (Je ne suis qu’un cri, La leçon buissonnière, Pardonnez-moi mademoiselle, Le chef de gare est amoureux, etc.). L’homme de lettres établi, à Pillemoine vient de recevoir le prix Littéraire Louis Pergaud (un des plus vieux de France, créé en 1953 par l’association des Franc-Comtois à Paris) pour son recueil de poésie « Chevrotine et Folie Douce ». Né en 1934 à Ensival (Belgique), Guy Thomas a été muté dans le Jura à 26 ans. « Au départ cette ville (Champagnole) ne m’enthousiasmait pas, mais très vite la campagne sauvage m’a séduite ». Professeur de français au lycée technique de Champagnole (Herriot), il a mené sa carrière professionnelle en parallèle de sa vie littéraire. « Ça m’a beaucoup plu d’enseigner. J’avais des élèves difficiles mais j’utilisais des méthodes modernes d’enseignement, j’organisais beaucoup d’activités comme le ciné-club, le journal scolaire. Je m’entendais très bien avec mes élèves ». « L’écriture s’est très vite imposée à l’artiste qui avait eu une enfance difficile : « J’ai commencé à écrire par révolte contre ce que j’avais subi dans mon enfance » explique-t-il. Le poète se dit tout aussi surpris que ravi de recevoir le Prix louis Pergaud : « Je ne pensais jamais avoir ce prix. En tant que franc-comtois d’adoption, ce prix est le symbole de mon adoption réussie par cette région «. La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu le 24 novembre dans le 11 e arrondissement de Paris, des mains de Pierre Gérard, président de l’association « Les Francs-Comtois de Paris ».

Stéphane Hovaere, avec notre correspondante Héléna Vigneron

40 ans avec Ferrat

Guy Thomas, 83 ans, poète, conteur et parolier, est reconnu comme un auteur de valeur par des gens aussi différents que Georges Brassens, Léo Ferré, Jean Rostand ou François Cavanna. C’est d’ailleurs Cavanna qui retient nombre de ses poèmes au vitriol pour les publier dans “Hara-Kiri”, puis dans “Charlie Hebdo”. Une amitié de 40 ans avec Jean Ferrat se poursuit même à titre posthume : « Huit chansons inédites de Jean Ferrat, tirées de mes poèmes, seront chantées dans les mois à venir ». Le prolifique homme de lettres écrit en ce moment un nouveau recueil de poémes et monte sur scène partout dans le Jura pour lire ses poémes entrecoupées de chansons hommages à son ami Jean.

Contact : www.guythomas.fr