« La municipalité a la volonté que le personnel suive des stages et des formations dans leurs spécialités ou dans des domaines plus généralistes comme cette formation. Je suis très content que les agents (services administratifs, péri-scolaires, ATSEM…) se soient impliqués, avec un fort taux de réussite », déclarait jeudi dernier le maire Bernard Mamet, à l’occasion de la remise des diplômes. Il a rappelé que d’autres formations de ce type ont déjà été organisées ainsi que d’autres à destination de la population pour l’utilisation des défibrillateurs « que nous devrions renouveler. Merci pour votre persévérance et pour votre réussite », ajoutait-il en s’adressant aux nouvelles diplômées (puisque la session ne comprenait que des femmes), avant de remercier l’Union départementale de sapeurs-pompiers « avec laquelle nous avons un très bon partenariat ».

