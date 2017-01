Force est de constater que le rapprochement de la Bourgogne et de la Franche-Comté peut parfois avoir du bon, particulièrement avec cette initiative venue tout droit de notre nouvelle sœur régionale, le Pass’ Santé Jeunes, qui se déploie actuellement sur l’ensemble du département. « Ce dispositif a été créé il y a quatre ans par l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne. Lors de la fusion des deux régions, l’ARS a décidé de le déployer sur l’ensemble de la Franche-Comté », explique Maggie Chevassu, chargée de projet au sein de l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) Franche-Comté, antenne du Jura.

Travailler pour la santé des jeunes

Grâce au Pass’ Santé Jeunes, l’ensemble des professionnels qui agissent pour la promotion de la santé et la prévention, trouveront une base commune sur laquelle travailler et communiquer auprès des enfants et adolescents, de leurs parents et de leurs enseignants. Les dispositifs s’articulent en effet autour de trois axes : un site internet, www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org, sur lequel les jeunes de 8 à 18 ans pourront trouver de nombreuses informations sur la santé et des liens vers des structures spécialisées ; un site internet, à destination des professionnels, www.pass-santepro.org ; ainsi qu’une démarche territoriale, qui permettra aux acteurs locaux de la santé et de la jeunesse, de se rencontrer et de travailler ensemble, afin de mettre en place des actions concrètes à destination du public.

« C’est la première fois que tous ces professionnels peuvent se rencontrer et travailler ensemble pour développer des actions sur le territoire. Bien sûr, les comités territoriaux ne seront pas les mêmes à travers tout le département. Chacun mettra en place des actions en fonction du public et des nécessités en terme de santé sur son territoire », explique Maggie Chevassu.