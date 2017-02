Les 18 et 18 février prochains, le club Dog’ing Jura organisera le Trophée fédéral neige au Lac des Rouges-Truites. Cette compétition accueillera 150 engagés, dont Manon Losbros et Alpi, sa beauceronne âgée de trois ans. « J’ai découvert le canicross il y a un an, tout simplement », explique la jeune femme qui est kinésithérapeute de métier.

« Je suis passionnée de ski de fond depuis toute petite et j’avais un chien qui m’accompagnait lorsque je partais en randonnée à cheval. Et puis un jour je me suis dit, plutôt que de rentrer du ski et de ressortir pour aller promener mon chien, j’ai décidé d’aller courir avec elle ; ce qui me permettait de faire les deux. Je me suis alors rapprochée du club Dog’ing Jura pour avoir des conseils. Dès la première compétition j’ai rencontré tout le monde et j’ai participé aux entraînements, avant de me lancer dans la compétition en été », poursuit Manon qui a d’autant plus adhéré, qu’Alpi s’est aussi prise à ce nouveau jeu. 4e sur 73.

« Il a fallu pas mal d’entraînement pour avoir le niveau dans les ordres et les habitudes de cette discipline. À côté de cela elle avait déjà de l’endurance puisqu’elle avait l’habitude de courir lorsque je sortais à cheval ou en vélo. Et puis, nous avons commencé les entraînements sur neige. C’est dommage que l’on n’ait pas davantage de pistes pour s’entraîner, parce que les gens aiment cela. Lors d’un entraînement j’ai rencontré troisquatre personnes qui ont envie d’essayer ». Depuis cet été, les deux coéquipières ont participé à plusieurs compétitions : quelques étapes du Canix Trophée en Suisse, un cani-trail en Ardèche, le trophée fédéral sur terre avec une 4e place sur 73, et le championnat d’Europe en octobre dernier en République Tchèque pour une 23e place sur 69. « Alpi a été extraordinaire. Elle a tout donné. C’était plutôt moi le frein de l’équipe ! ».

Une formidable complicité

Quant à la suite ? Il y aura le Trophée fédéral en février prochain, puis une autre épreuve en mars aux Contamines, avec l’objectif de continuer la compétition. Le harnais et les baskets ! « C’est formidable la complicité avec Alpi. C’est un lien très particulier. Quand je rentre le soir du travail, elle regarde le harnais et les baskets ! Avec elle je peux dire que je sors davantage à raison de trois ou quatre fois par semaine au lieu de deux avant, et ce quel que soit le temps ! Et pendant la course, le partage fait oublier l’effort. Sans Alpi je ne ferais pas 20 km ! », conclut Manon en confiant que cette nouvelle discipline lui a aussi permis de trouver l’amour, puisque c’est grâce au canicross qu’elle a fait la connaissance de Florian Schafer…. le président de Dog’ing Jura. À l’image de leurs maîtres, les chiens s’entendent également à merveille !