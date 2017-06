Champagnole, parking, marché, tarif

0,50 € : c’est le tarif qu’il vous faudra débourser pour stationner durant 15 minutes au parking du marché. Comme l’avait annoncé le maire, Guy Saillard, ce tarif un peu « salé » (2 €/h) a pour but de favoriser l’accès aux commerces du centre-ville. Cette décision historique (il s’agit en effet du premier parking payant à Champagnole) ne s’applique toutefois aux véhicules qu’au-delà de 2 heures de stationnement. En deçà, il reste gratuit, de quoi faire largement ses courses. But de la manœuvre : déloger les voitures « ventouses », comme celles par exemple de travailleurs stationnant du matin au soir à semaines faites. La rue Progin a par ailleurs terminé sa mue, par la pose d’un bel enrobé le 24 mai. Juste à temps pour laisser passer les coureurs cyclistes du tour du Jura le 28 mai. Les travaux de réfection des chaussées se poursuivront par la rue Baronne Delort et la rue Stephen Pichon durant la première quinzaine de juin.