Le nouveau bureau de la Croix-Rouge du Haut-Jura est en place pour quatre ans

Fin janvier, les adhérents de la Croix-Rouge du Haut-Jura ont élu le nouveau bureau de l’Unité locale du Haut-Jura. Maxime Ballaud (également vice-président de la délégation territoriale du Jura) a été reconduit dans ses fonctions de président. Patrice Laroche et Romain Lorge sont vice-présidents, Jocelyne Laroche (trésorière), Mireille Vernier (vicetrésorière), Yann Vincent (secrétaire) et Fanny Cerveau (secrétaire- adjointe).

Premiers secours aux enfants et aux nourrissons

La première réunion de ce nouveau bureau a lieu lundi pour présenter les projets et objectifs du mandat 2017-2021 de nommer les responsables d’activités, sachant que le Haut-Jura compte actuellement 52 bénévoles. Concernant l’urgence et le secourisme, l’objectif pour le responsable Romain Lorge sera d’augmenter le nombre de formation à destination du grand public et de développer l’initiation aux premiers secours en particulier pour les enfants et les nourrissons. Une première formation aura lieu à destination des jeunes parents, grands-parents, nounous, baby-sitters… le 25 mars prochain de 9 h à 13 h pour une participation de 15 €. Par ailleurs l’objectif est de recruter de nouveaux secouristes et des volontaires à urgence pour renforcer les postes de secours de plus en plus nombreux et parer aux éventuelles situations d’ampleur (incendie, inondation, touristes perdus….). Il est également prévu de développer les partenariats.

La Croix-rouge sur roues

En matière d’action sociale, le responsable Patrice Laroche a pour mission de maintenir et de renforcer les actions (Epicerie sociale, commission caritative, atelier cuisine, collectes alimentaires…), mais aussi de mettre en place la Croix-Rouge sur roues pour le début de l’été. Des bénévoles se déplaceront dans les communes à l’aide d’un véhicule pour répondre aux demandes. Il faut pour cela recruter de nouveaux bénévoles pour mettre en place les équipes de la Croix-Rouge sur roues, mais aussi pour renforcer les autres actions : action sociale, formation… Edouard Levrey a été nommé responsable locale de la communication et du développement des ressources afin d’améliorer la communication tant en interne que vers l’extérieur. Et puis le gros chantier de ce mandat sera de trouver de nouveaux locaux qui correspondent aux besoins et aux actions.

Toutes les personnes qui souhaiteraient devenir bénévole, secouriste ou qui voudraient avoir des renseignements sur les différentes formations peuvent s’adresser à l’Union locale au 03 84 45 13 15 ou : ul.hautjura@croix-rouge.fr