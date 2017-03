Révélation. Histoire. Culture.

Le tableau qui avait quitté pour quelques heures le musée Sarret de Grozon, a livré son secret le 25 février, dans le cadre des causeries organisées par l’association Pasteur Patrimoine Arboisien. Ce tableau datant du XVIIe siècle initialement considéré comme étant le portrait d’une carmélite*, représente en réalité le portrait de la reine Marie-Anne d’Espagne, qui régnait sur la Franche-Comté à l’époque de son indépendance. Comment cette œuvre d’un peintre anonyme est-elle arrivée au musée arboisien ? « Jacques Gillard m’avait envoyé une lettre dans laquelle il avait glissé une photo du tableau » précise Philippe Bruniaux, adjoint à la culture, « me donnant le nom de la propriétaire, Marie-Louise Duley.

Un don à la ville

Au décès de cette dernière, la ville d’Arbois et moi-même avons pris contact avec la famille et les ayants droit. Et en 2013 les héritiers de Marie-Louise Duley ont fait don de ce tableau à la ville ». Justine Sève, attachée de conservation à la mairie d’Arbois, ajoute « Il a été retiré des boiseries de l’appartement dans lesquelles il était inséré puis inscrit sur la liste des monuments historiques ; nous avons de ce fait pu obtenir des subventions de la DRAC qui ajoutées au mécénat culturel nous ont permis de faire restaurer ce tableau ». C’est le restaurateur lyonnais Aloys de Becdelièvre qui s’est attelé à la tâche et le tableau a pu ainsi être présenté à l’exposition « Splendeurs baroques en pays du Revermont » en 2014 toujours sous l’appellation « tableau de la carmélite ». Le mystère a été levé grâce à Pascal Brunet, historien d’art à Besançon, qui lors d’une visite à cette exposition « splendeurs baroques » a immédiatement reconnu le portrait de la reine d’Espagne. S’approchant du tableau, il a pu lire « portrait d’une carmélite anonyme ».

Très surpris, et malgré certaines maladresses d’exécution

« il était évident pour moi qu’il s’agissait de notre souveraine, à l’époque où la Franche-Comté était encore espagnole » précise-t-il.

Un portrait quasiment identique est exposé au Musée du Temps à Besançon.

*L’appartement où se trouvait ce tableau aurait fait partie de l’ancien couvent des carmélites, d’où la confusion.